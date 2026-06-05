La scaletta del concerto di Vasco Rossi al Parco Giorgio Bassani di Ferrara, l’ordine delle canzoni

Stasera, venerdì 5 giugno 2026, parte il Vasco Live 2026 dal parco urbano Giorgio Bassani di Ferrara, dopo le date zero dello stadio Romeo Neri di Rimini. Qui i brani con cui si potrebbe esibire il rocker, di seguito le date rimanenti del tour.

Vasco Rossi, 2026

Questa sera, venerdì 5 giugno 2026, parte il tour Vasco Live 2026, dove Vasco Rossi si esibirà con la sua band al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, con lo spettacolo che comincerà intorno alle 20:45. Il rocker, accompagnato sul palco anche da Claudio Golinelli al basso (durante "Siamo Solo Noi"), esordirà in una grande cornice di pubblico, come per le restanti date: il tour 2026 ha registrato il tutto esaurito in ogni città. Sullo sfondo, anche l'idea per una location nel 2027 da oltre 500mila persone, per celebrare insieme al suo pubblico i 50 anni di storia del Blasco. Dopo i due appuntamenti di Ferrara, il 5 e il 6 giugno, il tour si sposterà prima in Sardegna, all'Olbia Arena il 12 e il 13 giugno, seguito poi dallo stadio San Nicola di Bari, lo stadio Del Conero di Ancona e infine il Bluenergy Stadium di Udine, arena che ospita le partite della squadra maschile di calcio dell'Udinese. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi a Ferrara, già visti nella scaletta della data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini.

La scaletta con le canzoni del concerto di Vasco Rossi al Parco Giorgio Bassani di Ferrara

Il tour 2026 di Vasco Rossi sarà l'ennesima occasione per i fan dell'autore di "Bolle di Sapone" di assistere al suo concerto, con brani che ritornano in scaletta dopo anni: basti pensare a "Vado al Massimo". Mentre, in questo segmento 2026, a chiudere gli spettacoli di Vasco Rossi ci sarà "Albachiara", prima di "Where are We Now" di David Bowie alla fine dello spettacolo. C'è anche un richiamo ai suoi primi anni, al disco "Colpa D'Alfredo": infatti, torna in scaletta "(per quello che ho da fare) Faccio il militare". Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi a Ferrara, già visti nella scaletta della data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini.

Vado al massimo

Ormai è tardi

Fegato, fegato spappolato

Una nuova canzone per lei

Bolle di sapone

Alibi

Sono ancora in coma

Ciao

Domani sì, adesso no

Tango… (della gelosia)

Lunedì

Interludio 2026

Marea

Siamo soli

Se ti potessi dire

(per quello che ho da fare) Faccio il militare

Gli spari sopra

C'è chi dice no

…..Stupendo

Rewind

Un mondo migliore

Light

La noia

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara

Where Are We Now?

Le date del tour 2026 di Vasco Rossi