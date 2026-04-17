Vasco Rossi vuole un concerto da record: “Per i 50 anni di carriera cerco un luogo per 500 mila persone”

Vasco Rossi a Modena Park nel 2017 e il suo pubblico

Vasco Rossi sta cercando un luogo per contenere 500 mila persone e festeggiare i suoi 50 anni di carriera. Un traguardo che raggiungerà nel 2027 e a cui si sta già preparando. Il rocker, recordman quando si parla di live, un artista che ha riscritto l'idea di concerto rock nel nostro Paese, ha scritto su Instagram un lungo post in cui ha ricordato le 230 mila persone che si diedero appuntamento a Modena Park nel 2017. E partendo da quello promette un evento ancora più grande per i 50 anni: "Non mi chiedete di rifarlo… Per il 50º anniversario dall’inizio della storia… voglio fare una festa per molte più persone.. almeno 500.000" ha scritto il cantante.

Il record di Vasco Rossi è stato superato quest'anno da Ultimo, che radunerà 250 mila persone per il concerto che terrà il 4 luglio a Tor Vergata a Roma. Avrà un anno per goderselo, prima che Vasco Rossi rilanci e si riprenda quel record, raddoppiando, addirittura, la cifra. Non sarà facile trovare un posto che possa contenere tutte quelle persone, con tutte le complessità logistiche che un evento del genere comporta. Bisognerà trovare un luogo che permetta a un numero così elevato di persone di arrivare sul posto in tempo, trovare posto per dormire, per raggiungere la location, una capacità di accoglienza massima, oltre a un servizio di sicurezza enorme. Ma Vasco avrà già pensato a tutto e si starà muovendo.

In Italia c'è stato un concerto che è riuscito a raccogliere tutte queste persone e molte di più, ovvero il Circo Massimo che nel 2001 ospitò 1,8 milioni di persone per accogliere i fan della Roma che festeggiarono con un concerto di Antonello Venditti la vittoria dello scudetto. Quello resta, al momento, il concerto gratuito più affollato di sempre in Italia. Nel mondo il Brasile resta uno dei luoghi privilegiati per concerti da milioni di persone: la spiaggia di Copacabana ha ospitato concerti da milioni di persone, da Rod Stewart a Lady Gaga e Jorge Ben Jor che portarono tra i 2,5 e i 3,5 milioni di persone. Lo stesso Vasco Rossi tenne un mega evento gratuito, il Vascstock 2004 che si tenne il 25 settembre 2004 a Catanzaro (nel quartiere Germaneto), con un pubblico di oltre 420.000 persone.

Nel post, Vasco ha ricordato quel fiume di persone che riuscì a portare a Modena Park quando la paura per i grossi raduni era enorme. Il concerto di Vasco avvenne poche settimane dopo la tragedia di Piazza San Carlo a Torino, quando morirono tre persone e ne rimasero ferite 1.672. Quel giorno tantissimi tifosi juventini si radunarono in piazza dove fu installato un maxischermo per poter assistere alla finale della UEFA Champions League tra Juventus e Real Madrid che si svolse a Cardiff: un gruppo di persone usò degli spray urticanti al peperoncino per farsi spazio a seguito di alcune rapine fatte tra il pubblico, scatenando il panico.

Con Vasco, però, tutto filò liscio, come ricorda lui stesso: "È andato tutto bene. Il mio popolo ha dimostrato una maturità straordinaria. Generazioni di sconvolti, sì, ma con la testa sulle spalle. Ricordo le imponenti misure di sicurezza complicatissime, faticosissime… Che definire straordinarie è un eufemismo". Resta da vedere quale sarà il luogo che sceglierà, se cercherà anche un luogo che permetta una visuale buona anche per chi sta dietro, quindi mettendosi al centro, oppure riadatterà un luogo aperto. Sarà curioso capire se cercherà un luogo in cui non si è mai esibito o, come ha fatto Ultimo, battezzare una location.