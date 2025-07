Record mondiale per Ultimo, 200mila biglietti venduti per il concerto a Tor vergata nel 2026

Un record assoluto quello segnato da Ultimo: il cantante ha venduto oltre 200mila biglietti nella prima ora di apertura delle vendite per l’evento che verrà ricordato come “Il Raduno degli Ultimi”, il maxi concerto che si terrà il 4 luglio 2026 a Roma – Tor Vergata.

Ultimo tornerà allo Stadio Olimpico di Roma il 4 luglio 2026. L’annuncio è arrivato durante il concerto del 13 luglio scorso, il decimo in carriera nello stadio romano: un traguardo che lo rende il più giovane artista italiano a raggiungere questo numero di live nella storica arena della Capitale in appena sei anni. Quella del prossimo anno sarà una data simbolica: il 4 luglio coincide con l’anniversario del suo primo concerto all’Olimpico, "La Favola", andato in scena nel 2019. Una sorta di "indipendenza" per il pubblico di Ultimo, come lui stesso ha definito questo percorso, che culminerà con un nuovo grande evento live dal titolo “La Favola per sempre”.

Durante il concerto di sabato scorso, oltre 7000 fan si sono riuniti al “Parchetto di Ultimo”, il giardinetto di San Basilio dove il cantautore è cresciuto, per seguire in diretta su maxischermo (evento patrocinato da Roma Capitale) l'intero live. A fine serata, Ultimo ha raggiunto il luogo simbolico a bordo di un van, sventolando una bandiera con la scritta “La Favola per sempre”.

La nuova data si inserisce nel pieno della tournée estiva ULTIMO STADI 2025 – La Favola continua…, che lo vede impegnato in 9 concerti nei principali stadi italiani, tutti già sold out con sette mesi d’anticipo. A 29 anni, Ultimo ha totalizzato finora 42 concerti negli stadi e oltre 1,75 milioni di biglietti venduti. La sua discografia conta 6 album in studio, 84 dischi di platino, 18 dischi d’oro e oltre 3,5 miliardi di stream su Spotify. Un percorso che, numeri alla mano, lo consacra come uno dei protagonisti della musica live in Italia.