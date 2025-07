Concerto Ultimo a Tor Vergata nel 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli

Ultimo ha annunciato, durante il suo 10° concerto allo stadio Olimpico di Roma in 6 anni, la data e il luogo del “raduno degli Ultimi”: il concerto si terrà il 4 luglio 2026 nel quartiere Tor Vergata di Roma. Ecco come e dove acquistare i biglietti.

Ultimo, foto di Giulia Parmigiani

Le indiscrezioni su "il raduno degli Ultimi" erano circolate già nei primi giorni di marzo, quando attraverso una storia sul suo profilo Instagram, Ultimo aveva mostrato una macro-zona di Roma, un posto in cui riunire tutti i suoi fan. Poi durante il suo tour negli stadi 2025, nella terza data allo stadio Olimpico di Roma, l'annuncio: il 4 luglio 2026 tutti i fan di Ultimo si riuniranno a Tor Vergata, nell'area in cui svetta la Vela di Calatrava, immortalata anche nel video di Bella davvero. Il cantante di Piccola Stella continuerà nei prossimi giorni il suo tour negli stadi, che si fermerà a Messina il prossimo 18 luglio allo stadio San Filippo, mentre si chiuderà 5 giorni dopo allo stadio San Nicola di Bari. Ma quando sarà possibile acquistare i biglietti per il "raduno degli Ultimi" a Tor Vergata? Andiamo a scoprirlo.

Mappa del raduno degli Ultimi, 2026

Quando e dove acquistare i biglietti per il concerto di Ultimo

Da pochi minuti è possibile accedere all'acquisto dei biglietti per Ultimo – La favola per sempre, il concerto organizzato dal cantante romano che si terrà il prossimo 4 luglio 2026 a Tor Vergata, quartiere della capitale, nell'area in cui svetta la vela di Calatrava. Un'iniziativa annunciata dopo il 10° concerto allo stadio Olimpico di Roma in 6 anni, trasmesso dal cantante gratuitamente ai suoi fan, attraverso un maxischermo del celebre Parchetto di Ultimo.

I prezzi dei biglietti per il concerto di Ultimo a Tor Vergata

Come è possibile osservare su Ticketone, l'organizzazione Vivo Concerti ha deciso di dividere l'area in 6 zone, che prendono il nome dai progetti pubblicati dal cantante: Pianeti, Peter Pan, Colpa delle favole, Solo, Alba e Altrove. Ecco i prezzi di tutti i settori del concerto di Ultimo a Tor Vergata il prossimo 4 luglio 2026.