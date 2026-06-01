Tour concerti di Claudio Baglioni rinviato al 2027: nuove date e come chiedere il rimborso dei biglietti
Il rinvio al 2027 del GrandTour La vita è adesso è ufficiale. Claudio Baglioni ha annunciato lo spostamento dell'intero tour a causa di una polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito nelle scorse settimane. Per chi aveva già acquistato i biglietti, l'organizzazione ha comunicato le istruzioni per il rimborso e reso note le nuove date riprogrammate.
I biglietti restano validi: quando e come chiedere il rimborso
Per tutte le date posticipate i biglietti già acquistati rimangono automaticamente validi. Chi non potrà partecipare alle nuove date ha tempo fino al 30 giugno 2026 per richiedere il rimborso, attraverso lo stesso circuito di vendita utilizzato al momento dell'acquisto.
Alcune location sono ancora in fase di riprogrammazione: per i concerti di Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano e Sordevolo le informazioni sulle date di recupero verranno comunicate prossimamente. Anche per queste tappe i biglietti acquistati resteranno validi.
Tutte le nuove date del GrandTour 2027
Ecco il calendario completo del GrandTour La vita è adesso riprogrammato nel 2027, con le corrispondenti date originali del 2026:
- 1 luglio 2027 – Codroipo (UD), Villa Manin (posticipo del 3 luglio 2026)
- 2 luglio 2027 – Este (PD), Castello Carrarese (posticipo del 5 luglio 2026)
- 3 luglio 2027 – Marostica (VI), Piazza Castello (posticipo del 4 luglio 2026)
- 4 luglio 2027 – Villafranca (VR), Castello Scaligero (posticipo del 2 luglio 2026)
- 6 luglio 2027 – Pistoia, Piazza Duomo (posticipo del 7 luglio 2026)
- 7 luglio 2027 – Genova, Arena Del Mare – Porto Antico (posticipo dell'8 luglio 2026)
- 10 luglio 2027 – Cernobbio (CO), Villa Erba (posticipo dell'11 luglio 2026)
- 12 luglio 2027 – Bergamo, Arena Fiera (posticipo del 13 luglio 2026)
- 15 luglio 2027 – Firenze, Le Cascine – Prato Delle Cornacchie (posticipo del 16 luglio 2026)
- 17 luglio 2027 – Cattolica (RN), Arena Della Regina (posticipo del 17 luglio 2026)
- 19 luglio 2027 – Pompei (NA), Anfiteatro Degli Scavi (posticipo del 20 luglio 2026)
- 20 luglio 2027 – Pompei (NA), Anfiteatro Degli Scavi (posticipo del 21 luglio 2026)
- 24 luglio 2027 – Agrigento, Live Arena (posticipo del 26 luglio 2026)
- 25 luglio 2027 – Agrigento, Live Arena (posticipo del 27 luglio 2026)
- 27 luglio 2027 – Palermo, Teatro Di Verdura (posticipo del 28 luglio 2026)
- 28 luglio 2027 – Palermo, Teatro Di Verdura (posticipo del 29 luglio 2026)
- 7 agosto 2027 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini (posticipo del 16 agosto 2026)
- 8 agosto 2027 – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli (posticipo del 17 agosto 2026)
- 16 agosto 2027 – Termoli (CB), Arena Del Mare (posticipo del 19 agosto 2026)
- 17 agosto 2027 – Apricena (FG), Cava Dell'Erba (posticipo del 22 agosto 2026)
- 18 agosto 2027 – Barletta (BAT), Fossato Del Castello (posticipo del 20 agosto 2026)
- 19 agosto 2027 – Fasano (BR), Parco Archeologico Di Egnazia (posticipo del 21 agosto 2026)
- 21 agosto 2027 – Roccella Ionica (RC), Teatro Al Castello (posticipo del 25 agosto 2026)
- 22 agosto 2027 – Cirò Marina (KR), Arena Saracena (posticipo del 24 agosto 2026)
- 23 agosto 2027 – Santa Maria del Cedro (CS), Arena Dei Cedri (posticipo del 26 agosto 2026)
- 25 agosto 2027 – Paestum (SA), Arena Dei Templi (posticipo del 27 agosto 2026)
- 28 agosto 2027 – Lanciano (CH), Parco Delle Rose (posticipo del 29 agosto 2026)
- 31 agosto 2027 – Parma, Parco Ducale (posticipo del 1° settembre 2026)
- 2 settembre 2027 – Brescia, Piazza Della Loggia (posticipo del 3 settembre 2026)
- 4 settembre 2027 – Cervere (CN), Anfiteatro Dell'Anima (posticipo del 5 settembre 2026)
- 8 settembre 2027 – Macerata, Sferisterio (posticipo del 9 settembre 2026)
- 9 settembre 2027 – Macerata, Sferisterio (posticipo del 10 settembre 2026)
- 11 settembre 2027 – Caserta, Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone (posticipo del 12 settembre 2026)
- 12 settembre 2027 – Caserta, Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone (posticipo del 13 settembre 2026)
- 17 settembre 2027 – Torino, Piazza San Carlo (posticipo del 18 settembre 2026)