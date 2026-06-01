Tour concerti di Claudio Baglioni rinviato al 2027: nuove date e come chiedere il rimborso dei biglietti

Baglioni rinvia il GrandTour al 2027: ecco tutte le nuove date e come richiedere il rimborso dei biglietti entro il 30 giugno 2026.

Il rinvio al 2027 del GrandTour La vita è adesso è ufficiale. Claudio Baglioni ha annunciato lo spostamento dell'intero tour a causa di una polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito nelle scorse settimane. Per chi aveva già acquistato i biglietti, l'organizzazione ha comunicato le istruzioni per il rimborso e reso note le nuove date riprogrammate.

I biglietti restano validi: quando e come chiedere il rimborso

Per tutte le date posticipate i biglietti già acquistati rimangono automaticamente validi. Chi non potrà partecipare alle nuove date ha tempo fino al 30 giugno 2026 per richiedere il rimborso, attraverso lo stesso circuito di vendita utilizzato al momento dell'acquisto.

Alcune location sono ancora in fase di riprogrammazione: per i concerti di Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano e Sordevolo le informazioni sulle date di recupero verranno comunicate prossimamente. Anche per queste tappe i biglietti acquistati resteranno validi.

Tutte le nuove date del GrandTour 2027

Ecco il calendario completo del GrandTour La vita è adesso riprogrammato nel 2027, con le corrispondenti date originali del 2026: