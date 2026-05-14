I concerti più attesi per l’estate 2026: arriva Bad Bunny, Sal Da Vinci in tour post-Sanremo

L’estate 2026 in Italia sarà un momento molto importante per la musica dal vivo: arriveranno grandi star internazionali come Bad Bunny e Dua Lipa, ma ci saranno anche appuntamenti storici per artisti come il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci. Qui i concerti più importanti per l’estate 2026.

Bad Bunny e Sal Da Vinci, 2026

L'estate 2026 che si avvicina rappresenta uno dei momenti più importanti per la musica dal vivo italiana e internazionale, protagonista sui palchi di tutta la penisola. Basti pensare all'arrivo di star internazionali come Bad Bunny, ma anche Dua Lipa, The Weeknd e Bruno Mars, senza dimenticare Robbie Williams e i Green Day. Ma soprattutto l'occasione di assistere ad alcune delle date più importanti per la storia di alcuni artisti italiani. Ci sarà infatti "La favola per sempre", la data di Ultimo, il prossimo 4 luglio, che vedrà oltre 250mila persone affollare il quartiere di Tor Vergata. O il tour estivo di Sal Da Vinci, oltre 17 date per il vincitore del Festival di Sanremo 2026 e reduce dall'esperienza all'Eurovision Song Contest 2026. Senza dimenticare la prima data di Tedua allo stadio San Siro, il tour negli stadi di Vasco Rossi e la residence di 10 date di Gigi D'Alessio alla Reggia di Caserta. Abbiamo raccolto per voi i concerti più attesi dell'estate italiana 2026.

Vasco Rossi

Inizierà il suo tour il prossimo 9 giugno, che terminerà dopo 20 giorni al Bluenergy Stadium di Udine. Qui le tappe.

6 e 7 giugno 2026: Ferrara, Stadio Paolo Mazza

12 e 13 giugno 2026: Olbia, Olbia Arena

18 e 19 giugno 2026: Bari, Stadio San Nicola

23 e 24 giugno 2026: Ancona, Stadio del Conero

28 e 29 giugno 2026: Udine, Bluenergy Stadium

The Weeknd

Inizierò la sua mini-leg italiana, che durerà 3 giorni allo stadio San Siro di Milano, il prossimo 24 luglio. Qui le tappe.

24, 25 e 26 luglio 2026: Milano, Stadio San Siro

Laura Pausini

Dopo l'uscita del nuovo album "Io canto" 2, in cui è contenuta anche "16 marzo" con Achille Lauro, Laura Pausini ha cominciato il suo tour internazionale, che la vedrà protagonista anche negli stadi italiani. Qui le tappe.

10 e 11 giugno 2026: Milano, Stadio San Siro

18 giugno 2026: Bari, Stadio San Nicola

25 giugno 2026: Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

30 giugno 2026: Roma, Stadio Olimpico

Bad Bunny

L'arrivo dell'attuale stella più lucente della musica internazionale ha smosso centinaia di migliaia di persone all'acquisto del biglietto per i due appuntamenti all'Ippodromo SNAI La Maura. Qui le tappe.

17 e 18 luglio 2026: Milano, Ippodromo SNAI La Maura

Ultimo

Dopo l'annuncio del nuovo album "Il giorno che aspettavo", si attende il nuovo tour negli stadi di Ultimo, inframezzato anche dall'appuntamento de "La favola per sempre". Qui le tappe.

20, 21 e 22 giugno 2026: Roma, Stadio Olimpico

27 giugno 2026: Messina, Stadio San Filippo

4 luglio 2026: Roma, Tor Vergata

Sfera Ebbasta

Il rapper si esibirà prima tre volte in uno stadio, all'Allianz Stadium di Torino e allo stadio San Siro di Milano: il suo tour continuerà nei palazzetti, prima dell'appuntamento il 14 agosto al Parco Gondar di Gallipoli. Qui le tappe.

23 giugno 2026: Torino, Allianz Stadium

8 e 9 luglio 2026: Milano, Stadio San Siro

12 luglio 2026: Firenze, Visarno Arena

16 luglio 2026: Treviso (Villorba), Arena della Marca

25 luglio 2026: Salerno, Salerno Sounds

1 agosto 2026: Palermo, Velodromo

14 agosto 2026: Gallipoli (LE), Parco Gondar

Sal Da Vinci

Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con "Per Sempre Sì", reduce anche dall'avventura all'Eurovision Song Contest 2026, sarà protagonista di un tour lungo 17 date in tutt'Italia. Tra queste, anche l'appuntamento a Piazza del Popolo, a Roma, il prossimo 5 luglio. Qui le tappe.

20 e 21 giugno 2026: Napoli, Piazza del Plebiscito

5 luglio 2026: Roma, Piazza del Popolo

15 luglio 2026: Benevento, BTC Music Festival

18 luglio 2026: Cattolica (RN), Arena della Regina

21 luglio 2026: Cervere (CN), Anfiteatro dell'Anima

27 luglio 2026: Este (PD), Este Music Festival

30 luglio 2026: Agrigento, Live Arena

1 agosto 2026: Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant'Alfonso

5 agosto 2026: Golfo Aranci (SS), Golfo Aranci Mon Amour

7 agosto 2026: Giovinazzo (BA), Levante Arena

8 agosto 2026: San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

10 agosto 2026: Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo

12 agosto 2026: Cirò Marina (KR), Arena Saracena

13 agosto 2026: San Nicola Arcella (CS), Arcella Open Air

15 agosto 2026: Lucera (FG), Lucera Music Lights Festival

18 agosto 2026: Sabaudia (LT), Arena del Mare BCC Roma

20 agosto 2026: Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

3 settembre 2026: Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

25 e 26 settembre 2026: Napoli, Arena Flegrea

Gigi D'Alessio

Dopo la residence a Piazza Plebiscito nel 2025, Gigi D'Alessio ritorna con 10 concerti in Piazza Carlo di Borbone a Caserta, nell'immaginario visivo della residenza della Reggia. Qui le tappe.

8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026: Caserta, Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone)

Jovanotti

Dopo qualche anno di stop, Jovanotti ritorna con un lungo tour estivo, che comincerà il prossimo 7 agosto da Olbia e toccherò anche gli ippodromi di Palermo e Napoli, prima di chiudersi il 12 settembre al Circo Massimo di Roma. Qui le tappe.

7 agosto 2026: Olbia, Olbia Arena Sound Park

12 agosto 2026: Montesilvano, Montesilvano Music Arena

17 agosto 2026: Barletta, Barletta Music Arena

22 agosto 2026: Catanzaro, Calabria Music Arena

29 agosto 2026: Palermo, Ippodromo La Favorita

5 settembre 2026: Napoli, Ippodromo di Agnano

12 settembre 2026: Roma, Circo Massimo

Cesare Cremonini

Cesare Cremonini ritorna in tour, viaggiando in alcune delle location più suggestive e migliori per capienza di pubblico in Italia: dal Circo Massimo di Roma all'Ippodromo Snai La Maura di Milano. Qui le tappe.

31 maggio 2026: Gorizia, Aeroporto Amedeo Duca D'Aosta

6 e 7 giugno 2026: Roma, Circo Massimo

10 giugno 2026: Milano, Ippodromo SNAI La Maura

13 giugno 2026: Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

17 giugno 2026: Firenze, Visarno Arena

Geolier

Dopo l'uscita quest'anno di "Tutto è possibile", Geolier ritorna con un tour negli Stadi: un viaggio tra Roma, Milano, Messina, con il ritorno a Napoli il prossimo 26 giugno. Qui le tappe.

6 giugno 2026: Termoli (CB), Arena del Mare

13 giugno 2026: Milano, Stadio San Siro

19 giugno 2026: Roma, Stadio Olimpico

23 giugno 2026: Messina, Stadio Franco Scoglio

26, 27 e 28 giugno 2026: Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

2 luglio 2026: Firenze, Florence Music Festival

4 luglio 2026: Bari, Oversound Music Festival (Arena del Levante)

11 luglio 2026: Riccione (RN), Riccione Music City

23 agosto 2026: Santa Maria Del Cedro (CS), Arena Dei Cedri

Dua Lipa

Nell'unica data italiana del suo tour europeo per la presentazione dell'album "Radical Optimism", Dua Lipa sarà protagonista all'Ippodromo Snai La Maura. Qui la tappa.

12 luglio 2026: Milano, Ippodromo SNAI La Maura

Bruno Mars

Dopo tanti anni, Bruno Mars ritorna in Italia con due appuntamenti nell'iconica location dello stadio San Siro di Milano. Qui le tappe.

14 e 15 luglio 2026: Milano, Stadio San Siro

Lana Del Rey

A tre anni di distanza dal suo ultimo concerto in Italia, al Lido di Camaiore, Lana Del Rey ritorna con due spettacoli in due location suggestive come Lucca e l'Ippodromo delle Capanelle di Roma. Qui le tappe.

6 luglio 2026: Lucca, Mura di Lucca

8 luglio 2026: Roma, Ippodromo delle Capannelle

Tedua

Il prossimo 22 maggio, il "Ryan Ted Mixtape", il nuovo Ep di Tedua aprirà le porte alla data del prossimo 24 giugno allo stadio San Siro di Milano. Qui le tappe.

24 giugno 2026: Milano, Stadio San Siro

15 luglio 2026: Roma, Ippodromo delle Capannelle

Claudio Baglioni

Claudio Baglioni si esibirà nella cornice degli scavi di Pompei, nell'anfiteatro, il prossimo 20 luglio, prima di arrivare al Teatro Antico di Taormina ad Agosto. Qui le tappe.