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Hantavirus, Ministero della salute: “Negativi tutti i test in Italia. Ecdc: “Nessuna mutazione del virus”, news in diretta

Gli ultimi aggiornamenti sul focolaio di Hantavirus dopo i contagi sulla nave da crociera Mv Hondius diretta verso i Paesi Bassi. Sei le persone in isolamento e quarantena in Italia ma finora tutti i test sono negativi. Ecdc: “Nessuna mutazione del virus”.

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14 Maggio 2026 07:35
Ultimo agg. 07:41
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Le notizie dell'ultima ora sul focolaio di Hantavirus dopo i contagi sulla nave da crociera Mv Hondius: Sei le persone in isolamento e quarantena in Italia ma finora tutti i test sono negativi. Il Ministro della salute assicura: "I cittadini devono stare tranquilli, non è il Covid è qualcosa che si conosce" . L'Ecdc europeo comunica che sono scesi a 8 i casi confermati di Hantavirus, uno non è più certo: “Non ci sono motivi per pensare che il virus sia mutato, si sta comportando come sempre”. Sono 22 i casi di contatto di Hantavirus sotto controllo in Francia ma nessuna emergenza: "Tutti riconducibili al focolaio sulla nave MV Hondius". La nave focolaio è attesa a Rotterdam per lunedì 18 maggio.

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Focolaio Hantavirus su nave da crociera
07:41

8 contagi accertati, 3 morti: la situazione Hantavirus ad oggi

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc, i casi accertati di Hantavirus dopo il focolaio sula nave da crociera sono al momento otto (comprese le 3 vittime) più altri 2 casi ritenuti sospetti e uno il cui esito del test è considerato "non conclusivo". Decine le persone isolate per sospetti contatti con contagi tra cui  8 in  italia dove però finora non stati segnalati casi di positività accertata. Il governo francese ha annunciato che i 26 cittadini identificati come contatti stretti sono asintomatici, ma restano tutti in isolamento. Tra le 22 persone identificate come contatti stretti di una persona deceduta il 26 aprile a Johannesburg ci sono quattro bambini, risultati negativi al test. Inoltre, il governo precisa che la persona che si trovava a bordo della nave e risultata positiva al test rimane in terapia intensiva in gravi condizioni.

A cura di Antonio Palma
07:35

Hantavirus, ultime notizie in diretta e situazione in Italia

Sono sei le persone in isolamento e quarantena in Italia  collegati al focolaio di Hantavirus sulla nave MV Hondius". Dopo i quattro che erano sul volo Klm, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico ma finora tutti i test sono negativi. Il Ministro della salute assicura: "I cittadini devono stare tranquilli, non è il Covid è qualcosa che si conosce" . L'Ecdc statunitense comunica che sono scesi a 8 i casi confermati di Hantavirus, uno non è più certo: “Non ci sono motivi per pensare che il virus sia mutato, si sta comportando come sempre”. Sono 22 i casi di contatto di Hantavirus sotto controllo in Francia ma nessuna emergenza: "Tutti riconducibili al focolaio sulla nave MV Hondius". La nave focolaio è attesa a Rotterdam per lunedì 18 maggio.

A cura di Antonio Palma
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