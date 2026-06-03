È morto Peabo Bryson, cantò “La Bella e la Bestia” con Celine Dion e “Aladdin”: aveva 75 anni

Addio a Peabo Bryson, voce delle hit Disney con Celine Dion in La Bella e la Bestia e Regina Belle in Aladdin: due Grammy e 50 anni di carriera, è morto per un ictus.

Peabo Bryson in duetto con Celine Dion – ph Jacques Bourguet, via Getty Images

Il cantante R&B Peabo Bryson, famoso per aver cantato "La Bella e la Bestia" e "Aladdin – Un mondo nuovo", è morto all'età di 75 anni. Morto martedì a causa di un ictus, Bryson è stato un grande protagonista delle colonne sonore di alcuni classici della Disney e ha vinto anche due Grammy Awards. La sua scomparsa è stata annunciata dalla sua famiglia tramite un comunicato stampa: "Sebbene i nostri cuori siano a pezzi, troviamo conforto nel sapere quanto profondamente Peabo fosse amato e quante vite siano state toccate dalla sua voce e dal suo spirito generoso", si legge nella dichiarazione della famiglia. "La sua eredità e la sua musica vivranno per le generazioni a venire".

La popolarità di Bryson è dovuta soprattutto all'aver prestato la voce in due duetti Disney vincitori di premi Oscar come "La Bella e la Bestia", insieme a Celine Dion e "Aladdin – Un mondo nuovo", insieme Regina Belle. Ma il cantante aveva costruito una carriera di cinquant'anni cantando R&B e registrando canzoni di successo come "Feel the Fire", "I’m So Into You" e "Can You Stop the Rain". Lo sottolinea anche la famiglia, che nella nota, specifica: "Per oltre cinquant'anni, la straordinaria voce di Peabo è stata la colonna sonora di alcuni dei momenti più preziosi della vita. La sua musica ha accompagnato generazioni attraverso gioiose celebrazioni, grandi storie d'amore e momenti duraturi di conforto e ispirazione".

Nato il 13 aprile 1951 a Greenville, nella Carolina del Sud, Peabo cominciò la sua carriera come voce solista di Al Freeman & The Upsetters e Moses Dillard & The Tex-Town Display. Nel 1976 pubblicò il suo album di debutto, "Peabo", componendo quasi tutte le canzoni dell'album. Conquistò due dischi d'oro consecutivi con la Capitol Records, "Reaching for the Sky" (1977) e "Crosswinds" (1978), ma oltre che per Capitol nella sua vita ha registrato per etichette del calibro di Elektra e Columbia Records, ed era ricercato proprio per i duetti. Oltre a quello con Celine Dion cantò anche con Roberta Flack e Natalie Cole.

Con la prima incise "Tonight, I Celebrate My Love", che è diventata una delle canzoni d'amore simbolo degli anni '80, mentre la sua "If Ever You're in My Arms Again" gli permise di conquistare un pubblico anche oltre i fan dell'R&B, genere in cui raggiunse la vetta delle classifiche con canzoni come "Show & Tell" e "Can You Stop the Rain". Peabo è stato protagonista anche in produzioni teatrali come "Raisin'", "The Wiz" e "Porgy and Bess". Il cantante aveva avuto un infarto lo scorso maggio ed era stato ricoverato in ospedale, ma ne aveva subito uno già nel 2019, e all'epoca si era ripreso bene.