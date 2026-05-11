Bimbo di 5 anni morto all’ospedale Meyer di Firenze: aperta inchiesta per omicidio colposo e disposta autopsia

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La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, per la morte del bambino di 5 anni deceduto nella notte tra l'8 e il 9 maggio mentre era ricoverato per accertamenti medici all'ospedale pediatrico Meyer legati a forti dolori addominali.

È quanto riferito dal Palazzo di giustizia. L'obiettivo degli inquirenti è di fare luce sulle cause del decesso, che al momento resta ancora senza una spiegazione certa.

Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione, il piccolo era stato portato dai genitori in ospedale nella mattinata di venerdì per sottoporsi a una risonanza magnetica con mezzo di contrasto. L'esame, però, non sarebbe stato completato a causa dell'intensificarsi del dolore accusato dal bambino, che è stato quindi trasferito al pronto soccorso.

Dopo le prime valutazioni mediche, i sanitari avevano deciso di ricoverarlo nel reparto di chirurgia pediatrica per ulteriori accertamenti e monitoraggio. Le sue condizioni, secondo quanto è stato ricostruito, non sembravano destare particolare allarme. Nella notte, tuttavia, il quadro clinico è precipitato fino al tragico epilogo.

Il piccolo paziente aveva effettuato valutazioni gastroenterologiche, ricoveri in pronto soccorso e chirurgia pediatrica, hanno spiegato dal Meyer. Ad avvisare le autorità è stato proprio l’ospedale pediatrico.

La direzione sanitaria ha inoltre espresso "le più sentite condoglianze alla famiglia", dichiarandosi "a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso".

Nella mattinata di sabato 8 maggio, su disposizione del magistrato di turno, Ester Nocera, una volante della Polizia si è recata e ha acquisito il fascicolo sanitario del piccolo.

Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sul corpo del bambino presso il reparto di medicina legale dell’ospedale di Careggi. L'esame sarà fondamentale per accertare cosa abbia provocato la morte del piccolo. Al momento, infatti, non si esclude alcuna ipotesi.