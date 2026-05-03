Neomamma di 24 anni muore dopo il parto all’ospedale Torregalli di Firenze, aperta un’inchiesta

Una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell’ospedale di Torregalli a Firenze: il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia post-partum. Il neonato, invece, è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.

I fatti sono avvenuti giovedì: stando a quanto emerso la giovane avrebbe avuto un'emorragia poco dopo aver dato alla luce il figlio; dopo essere stata operata, la 24enne è stata ricoverata nel reparto di ginecologia dove tuttavia in serata avrebbe avuto un altro malore, sempre di tipo emorragico. È subito scattata la procedura di emergenza, la neomamma è stata sottoposta ad alcune trasfusioni ma la situazione è peggiorata fino al decesso.

La Asl Toscana Centro ha subito segnalato un "evento sentinella", richiedendo un'attenta valutazione dell'intero caso per accertare se vi siano state responsabilità del personale, oppure di tipo organizzativo, riguardanti i protocolli di cura. Vi era anche l'intenzione di disporre un accertamento diagnostico sul corpo della paziente, che tuttavia non è stato avviato perché è intervenuta la Procura. Sul corpo è stata disposta un'autopsia che si svolgerà a Careggi.

"L'emorragia post partum è la forma più comune di emorragia ostetrica ed è una delle principali cause di mortalità e grave morbosità materna nel mondo – spiegano le linee guida dell'Istituto superiore di sanità. – Quella primaria complica circa il 5-15% delle gravidanze ed è globalmente responsabile del 25% di tutte le morti materne. Si tratta di un evento raro ma potenzialmente letale che, talvolta, può non essere diagnosticato prima che le condizioni della donna risultino critiche. La diagnosi precoce, il trattamento tempestivo e appropriato insieme a un efficace lavoro di team, sono i requisiti essenziali per ridurre al minimo il rischio di morte e grave morbosità materna".