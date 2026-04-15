Francesca Centonze morta a 28 anni a Francavilla Fontana dopo le dimissioni dall’ospedale: aperta inchiesta, medici indagati

La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce sulla morte di Francesca Centonze, la 28enne di San Pietro Vernotico scomparsa lo scorso 3 agosto 24 ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Francavilla Fontana, dove si era recata a seguito di alcuni malori.

La Procura di Brindisi ha impresso una svolta decisa nell'inchiesta sulla morte di Francesca Centonze, la ragazza di San Pietro Vernotico scomparsa lo scorso 3 agosto a 28 anni, appena 24 ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Francavilla Fontana.

Il fascicolo di indagine punta dritto ai reparti del nosocomio brindisino. Alcuni medici in servizio quel giorno sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. L’atto è un passaggio obbligato per consentire lo svolgimento degli accertamenti irripetibili: nei giorni scorsi, infatti, è stata eseguita l'autopsia sul corpo della ragazza, dopo che i familiari ne avevano sollecitato con forza la riesumazione. Gli esperti della medicina legale avranno ora sessanta giorni di tempo per depositare i risultati che dovranno chiarire se il decesso fosse evitabile e se vi siano state negligenze nelle cure prestate.

L'attivazione della magistratura non è stata immediata. Dopo la morte della ragazza, la famiglia aveva cercato risposte per vie brevi, inviando una lettera formale alla struttura ospedaliera per ottenere chiarimenti sulla gestione della figlia. Davanti alla mancanza di riscontri da parte dell'ospedale, è scattata la denuncia che ha messo in moto l'apparato inquirente.

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La vicenda affonda le radici negli ultimi giorni di luglio, quando Francesca aveva accusa i primi sintomi – vomito e una profonda spossatezza – dopo una cena in un ristorante. Il 2 agosto la situazione era precipitata, spingendo i genitori ad accompagnarla al pronto soccorso di Francavilla Fontana.

Secondo quanto ricostruito nella denuncia della famiglia, la ragazza sarebbe rimasta in ospedale solo un’ora e la visita sarebbe stata effettuata in modo superficiale senza disporre esami approfonditi prima delle dimissioni. Il ritorno a casa si è rivelato tragico: poche ore dopo le dimissioni, Francesca è morta nella sua abitazione.