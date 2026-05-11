Governo Meloni, Giuli licenzia i vertici del suo staff mentre riparte la Global Sumud Flotilla: news in diretta

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni, a Palazzo Chigi pochi giorni fa è andato in scena il primo vero tentativo di distensione dopo i recenti attacchi di Donald Trump alla premier. Il Segretario di Stato USA, Marco Rubio, ha incontrato Meloni in un colloquio definito "franco", volto a ripristinare una collaborazione su priorità condivise. Il clima resta però sospeso: sulle basi americane in Italia Rubio è stato netto ("Decide Trump"), mentre il ministro Tajani ha provato a ricordare agli alleati che "anche gli USA hanno bisogno dell'Europa". Rubio ha cercato di gettare acqua sul fuoco anche con il Vaticano, incontrando Papa Leone XIV per confermare la tenuta dei rapporti nonostante le frizioni passate tra il tycoon e il Pontefice.

Spostandoci sullo scacchiere mediorientale, si è chiusa dopo dieci giorni la detenzione arbitraria di Saif Abukeshek e Thiago Ávila. I due attivisti della Global Sumud Flotilla erano stati prelevati illegalmente dalla Marina israeliana lo scorso 30 aprile mentre si trovavano a bordo della nave Eros I, battente bandiera italiana, in acque internazionali. Il rilascio dei due membri dello steering committee (arrivati rispettivamente in Spagna e Brasile) non spegne però le polemiche sul rispetto del diritto internazionale e sulle modalità del sequestro avvenuto in acque internazionali. Al contrario, il caso alimenta nuove denunce sulla gestione della solidarietà verso Gaza, mentre la Global Sumud Flotilla ha già ripreso la navigazione, facendo rotta verso la Turchia per proseguire la propria missione.

Nel frattempo, all'interno del Ministero della Cultura è esplosa una vera e propria rivoluzione: il Ministro Alessandro Giuli ha firmato i decreti di revoca per i vertici della sua segreteria, Emanuele Merlino ed Elena Proietti. Dietro il "pugno duro" del Ministro ci sarebbero frizioni insanabili, in particolare sul caso dei finanziamenti negati al documentario su Giulio Regeni, una decisione che Giuli ha definito "inaccettabile" e di cui "non sarebbe stato informato". Mentre il ministro Lollobrigida parla di "normali avvicendamenti", l'impressione è quella di una profonda operazione di pulizia per ripristinare, citando Giuli, un "sovrappiù di coscienza morale" nel dicastero.