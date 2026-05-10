Ricoverato per accertamenti, bimbo di 5 anni muore al Meyer di Firenze: “Decesso inaspettato”

Il piccolo è morto nella notte tra venerdì e sabato al pediatrico Meyer di Firenze. A darne notizia è l’ospedale, che comunica che nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia.

Un bambino di cinque anni è morto all’improvviso mentre era ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. A darne notizia questa sera, tramite una nota, è la stessa struttura in Toscana.

Secondo quanto viene reso noto, il piccolo paziente è deceduto nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. In ospedale a Firenze era arrivato per sottoporsi ad alcuni accertamenti: il bambino – viene reso noto – aveva effettuato valutazioni gastroenterologiche, ricoveri in Pronto Soccorso e Chirurgia Pediatrica del Meyer. Poi nella notte si è verificato “il decesso improvviso e inaspettato”, si legge nella nota.

La struttura pediatrica comunica anche che nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpo del piccolo che aiuterà a chiarire le cause dell'improvviso decesso. “La Direzione dell’Aou Meyer Irccs – si legge intanto nel comunicato – porge le più sentite condoglianze alla famiglia ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso”.