Bari, bimbo di 6 anni precipita dal sesto piano: ricoverato in condizioni disperate al Policlinico

Il bambino è ricovero in condizioni disperate al Policlinico di Bari. I fatti, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, sono avvenuti tra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì 15 aprile in un palazzina del quartiere San Paolo.

Terribile episodio nella serata di oggi a Bari dove un bambino di circa 6 anni è caduto improvvisamente dal balcone al sesto piano di un palazzo nella zona del quartiere San Paolo rimanendo ferito gravemente. I fatti, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, sono avvenuti tra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì 15 aprile in un palazzina alla periferia nord-ovest del capoluogo pugliese.

Dopo l'allarme lanciato dai presenti, sul posto in poco tempo sono accorsi i sanitari del 118 in ambulanza che hanno rianimato e stabilizzato il piccolo provvedendo al trasporto immediato e in codice di massima urgenza al Policlinico di Bari. Secondo le prime notizie, il bambino è arrivato in pronto soccorso in arresto cardiaco, è stato quindi rianimato, intubato e subito trasferito in shock room dove si torva ricoverato ma le sue condizioni sarebbero gravissime .

Sul luogo dell'accaduto sono intervenute intanto le forze dell'ordine che stanno cercando di capire cosa sia accaduto al piccolo e di ricostruire le fasi precedenti alla caduta attraverso le testimonianze dei presenti. Dalle prime informazioni, il piccolo sarebbe sfuggito per pochi attimi al controllo dei genitori e degli altri adulti presenti in casa arrampicandosi sulla ringhiera del balcone dove è scivolato precipitando nel vuoto.