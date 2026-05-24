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Bolzano, bimbo di 6 anni precipita dal 4° piano di un palazzo: illeso atterrando su uno stendino

Dopo essersi sporto da una finestra al quarto piano di una palazzina il bambino è precipitato nel vuoto: fortunatamente il suo impatto con il terreno è stato attutito da uno stendino. Non ha riportato nessuna lesione.
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A cura di Davide Falcioni
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Tragedia sfiorata ieri sera in viale Trento, a Bolzano, dove un bimbo di 6 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina: stando a una prima e ancora sommaria ricostruzione il piccolo si sarebbe sporto eccessivamente da una finestra ed è caduto. Sarebbe potuta finire nel peggiore dei modi se l'impatto non fosse stato attutito da una stendino per i panni situato su un balcone di un appartamento situato al primo piano della casa.

Il bimbo è "atterrato" contro le stendino ed è ruzzolato proprio sul poggiolo, evitando così di cadere sull'asfalto. Sono stati alcuni vicini a lanciare l'allarme: prima hanno sentito un tonfo, a cui sono seguite le urla e i pianti del bambino.

Immediatamente si è attivata un'imponente macchina dei soccorsi: sul posto si sono portati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, presenti con diversi mezzi (poi rientrati, visto che non c'è stato bisogno dell'intervento dei pompieri) e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e indagano per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

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Dopo le prime cure effettuate sul posto, il bimbo è stato trasferito all'ospedale San Maurizio di Bolzano e sottoposto a diversi esami che avrebbero dato esito negativo, escludendo dunque lesioni.

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