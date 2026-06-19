Bimbo di 6 anni investito dal trattore guidato dal papà, è grave: l’incidente nel Fiorentino

Un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un trattore nel Fiorentino. Alla guida del mezzo c’era il padre che lo ha urtato e investito inavvertitamente mentre stava facendo una manovra. Il piccolo è stato trasportato al Meyer di Firenze in codice rosso.

Immagine di repertorio.

Un bambino di 6 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 19 giugno. A quanto si apprende, il fatto è accaduto intorno alle 8, in un terreno privato a Gambassi Terme, in provincia di Firenze.

Secondo quanto è stato ricostruito, il bambino sarebbe stato urtato e investito dal trattore guidato dal padre che stava effettuando una manovra con il mezzo. L'uomo, appena accortosi di quanto successo, ha immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per prestare le prime cure e i Carabinieri per svolgere gli accertamenti del caso utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

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A quanto si appende, il bimbo non avrebbe mai perso conoscenza durante le operazioni di soccorso. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è arrivato in codice rosso.

Solo tre giorni fa, martedì 16 giugno, un incidente simile è accaduto a Platì, in provincia di Reggio Calabria, con esiti tragici. Una donna ha investito accidentalmente la figlia, una bambina di 3 anni, mentre faceva retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la piccola è deceduta.

A maggio, invece, nelle campagne di Nurri, nel Cagliaritano, un uomo ha travolto il figlio di 3 anni mentre stava facendo manovra con il trattore, sbalzandolo sul terreno. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 24, intorno alle 15.30.

Anche in questo caso l’allarme era scattato immediatamente e sul posto erano intervenuti gli operatori sanitari del 118 con l’elisoccorso, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Ma, nonostante i tentativi disperati di rianimare il piccolo, per il bambino non c’era stato nulla da fare e ne era stato dichiarato poco dopo il decesso.