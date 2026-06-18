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Mamma fa retromarcia e investe accidentalmente la figlia, morta bimba di 3 anni: tragedia a Platì

A Platì, nel Reggino, una bimba di 3 anni è morta dopo essere stata investita accidentalmente dall’auto della mamma. La donna stava facendo retromarcia quando ha travolto la figlia. Inutili i soccorsi, la comunità sotto choc per la tragedia.
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A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
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Tragico incidente a Platì, in provincia di Reggio Calabria, dove una donna ha investito accidentalmente la figlia, una bimba di 3 anni, mentre faceva retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la piccola non c'è stato nulla da fare.

A quanto si apprende, il fatto è accaduto nella serata di martedì 16 giugno, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, giovedì 18. Dopo avere avvertito la Procura di Locri, i Carabinieri sopraggiunti sul luogo dell'incidente hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma i rilievi avrebbero confermato il fatto che si è trattato di un incidente trasformatosi in tragedia.

Una fatalità che ha sconvolto la famiglia della bambina e l‘intera comunità di Platì. Sui social il sindaco Giovanni Sarica ha condiviso un messaggio di cordoglio personale e a nome dell'amministrazione comunale.

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"Ci sono notizie che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare", ha scritto nel lungo post pubblicato su Instagram il primo cittadino.

"Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l’intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore", ha aggiunto.

"Desidero far giungere ai genitori, ai familiari e a tutte le persone che le hanno voluto bene il più sincero abbraccio. In questo momento così difficile, sappiano di non essere soli: tutta Platì condivide il loro dolore e si raccoglie in un rispettoso silenzio", si legge ancora.

"Custodiamo nel cuore il ricordo della piccola Marisa e accompagniamo la sua famiglia con la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra preghiera", conclude il sindaco Sarica.

Il messaggio è stato commentato da tanti utenti che hanno voluto a loro volta esprimere vicinanza alla famiglia: "Che Dio dia la forza di vivere a questi genitori, non ci sono parole se non pregare per loro. Ciao, piccola Marisa, veglia tu su mamma e papà". E ancora: "Possa un giorno il Signore lenire questo dolore terribile. Un abbraccio virtuale fortissimo alla mamma".

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