Arezzo, neonata ustionata con acqua bollente: trasportata al Meyer di Firenze in eliambulanza
Una bambina di otto mesi ha riportato delle serie ustioni in casa, nel comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo, a seguito di un incidente domestico avvenuto ieri sera poco dopo le 20.
La dinamica è ancora in corso di accertamento tuttavia, sulla base delle prime risultanze investigative, addosso alla piccola sarebbe caduta dell'acqua bollente che le ha colpito una mano e una gamba. Sono queste infatti le due zone rimaste ustionate.
Immediato l'intervento dei soccorsi del 118 della Asl Toscana sud est, che hanno attivato anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della bambina sono definite stabili e non sarebbe in pericolo di vita.
Sul caso sono stati informati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.