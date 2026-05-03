Attualità
video suggerito
video suggerito

Arezzo, neonata ustionata con acqua bollente: trasportata al Meyer di Firenze in eliambulanza

L’incidente domestico è avvenuto ieri sera in una casa di Bibbiena, in provincia di Arezzo: la bimba ha riportato ustioni alle braccia e alle gambe ed è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una bambina di otto mesi ha riportato delle serie ustioni in casa, nel comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo, a seguito di un incidente domestico avvenuto ieri sera poco dopo le 20.

La dinamica è ancora in corso di accertamento tuttavia, sulla base delle prime risultanze investigative, addosso alla piccola sarebbe caduta dell'acqua bollente che le ha colpito una mano e una gamba. Sono queste infatti le due zone rimaste ustionate.

Immediato l'intervento dei soccorsi del 118 della Asl Toscana sud est, che hanno attivato anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della bambina sono definite stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi anche
Bel tempo e temperature in aumento fino al 25 aprile per effetto dell'anticiclone: le previsioni meteo

Sul caso sono stati informati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
delitto
garlasco
Garlasco, post attribuiti a Sempio su forum di seduttori: "Sono ossessionato da una ragazza"
Siamo entrati dentro Italian Seduction: il forum sulle donne con i post attribuiti a Sempio
Delitto Garlasco, da Dna al profilo psicologico: gli elementi della Procura per ipotesi movente sessuale per Sempio
I legali dei Poggi contro il cambio di reato per Sempio: "Nuova versione sembra costruita a tavolino"
La colluttazione e colpi sulle scale: le novità dei pm contro Sempio e le differenze con la sentenza Stasi
L’avvocato di Sempio: “Andrea vuole parlare all’interrogatorio del 6 maggio, ma decideremo noi legali"
La difesa: "Sempio incredulo del movente sessuale"
Sempio convocato in Procura: interrogatorio il 6 maggio. Pm Pavia: "Uccise Chiara Poggi da solo"
Cosa succede se sia Stasi che Sempio vengono giudicati non colpevoli: "Il caso Garlasco può restare irrisolto"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views