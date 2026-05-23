È morto Dick Parry, aveva 83 anni: suonò il sassofono per i Pink Floyd in “The Dark Side of the Moon”

È morto a 83 anni Dick Parry che suonò il sassofono per i Pink Floyd in album come “The Dark Side of the Moon” e “Wish You Were Here”.

Dick Parry – ph Mick Hutson:Redferns

È morto a 83 anni Dick Parry, sassofonista che contribuì al suono di album come "The Dark Side of the Moon" e "Wish You Were Here” dei Pink Floyd. È suo il sax in canzoni come "Money", "Us and Them" e "Shine On You Crazy Diamond". Ad annunciarne la morte – non sono state rese note le cause del decesso – è stato proprio David Gilmour, fondatore cantante e chitarrista della band, che ne ha scritto un ricordo sui propri social: "Il mio caro amico Dick Parry è morto questa mattina. Da quando avevo diciassette anni, ho suonato in band con Dick al sassofono, inclusi i Pink Floyd".

Gilmour ha scritto che a rendere inconfondibile il suono del suo sassofono sono stati il sentimento e il tono con cui lo suonava: “Firma di enorme bellezza conosciuta da milioni di persone ed è una grande parte di canzoni come ‘Shine On You Crazy Diamond‘, ‘Wish You Were Here‘, ‘Us and Them‘ e ‘Money‘”. Poi Gilmour ha condiviso alcune foto che li ritraggono insieme mentre suonano per la ABC Minors al Victoria Cinema di Cambridge nel 1963.

Oltre a "The Dark Side of the Moon" (1973) e "Wish You Were Here" (1975), Parry ha anche suonato il sassofono in album come "Let's Make Up and Be Friendly" dei Bonzo Dog Doo-Dah Band (1972), "Mad Dog" di John Entwistle degli Who (1975), "Love Is a Five Letter Word" di Jimmy Witherspoon (1975) e "Jinx" di Rory Gallagher (1982), tra gli altri. Per quanto riguarda i Pink Floyd il suo sassofono si trova anche in "The Division Bell" (1994) e "Pulse" (1995), oltre che in diversi album solisti di Gilmour nei primi anni 2000. Parry, inoltre ha anche suonato live con gli Who nei tour del 1979 e 1980.

Parry cominciò la sua carriera negli anni ’60, quando era membro dei The Soul Committee, band di Cambridge, città in cui conobbe proprio Gilmour che suonava in un’altra band locale. Il chitarrista lo invitò a una session di registrazione dei Pink Floyd dove Parry creò gli assoli che avrebbero reso uniche quelle canzoni, rimanendo uno standard per chiunque volesse intraprendere a fare rock in quegli anni.