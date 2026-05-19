I numeri di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci post-Eurovision 2026: il successo in Lituania e la risalita in radio

A pochi giorni dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, è interessante analizzare i numeri e l’evoluzione di “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci: il brano risale in radio in Italia, ma soprattutto conquista il secondo posto nella Top 50 Lituania.

Sal Da Vinci, 2026

Sal Da Vinci non ha conquistato la vittoria dell'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, ma le classifiche d'ascolto sembrano suggerire un altro risultato per l'autore di "Per Sempre Sì". Avevamo già sottolineato come la canzone partisse con tutti i favori del pronostico, distanziando di almeno 7 milioni di ascolti il secondo brano più ascoltato su Spotify, ovvero "My System" della cantante svedese Felicia.

"Per Sempre Sì" risale in radio: +5 grazie all'Eurovision 2026

Partiamo già dagli ascolti in Italia, dove il tragitto del brano ha subito una variazione positiva, anche se piccola. Infatti, dopo aver accertato l'uscita dalla Top 20 dell'AirPlay Generale di EarOne, che osserva la rotazione radiofonica dei brani in Italia, nell'ultima settimana c'è stato un rialzo da parte del brano. "Per Sempre Sì" che latitava alla 37ª posizione durante la 19ª settimana, ovvero quella che va da lunedì 4 maggio a domenica 10 maggio, si è trovato a ridosso della Top 30 con una variazione di 5 posizioni.

Sarà interessante osservare se la coda lunga dell'Eurovision potrà riportare il brano in una rotazione radiofonica più ampia.”, ma non è l'unico aspetto positivo che ci raccontano le classifiche. Infatti, "Per Sempre Sì" continua la sua marcia verso i 29 milioni di streaming su Spotify, ma soprattutto rientra nelle prime 10 posizioni della Top 50 Italia, all'8° posizione. Insieme a "Ossessione" di Samurai Jay, che occupa ancora la prima posizione, si tratta dell'unico brano nelle prime 10 posizioni derivante da Sanremo 2026.

Ma non solo perché c'è anche la top 10 sul profilo Eurovision di YouTube, in merito alle esibizioni in finale. Sal Da Vinci ha collezionato, per ora, 880mila visualizzazioni, posizionandosi al nono posto dietro un terzetto in vetta composto da "Bangaranga" a 10 milioni, "Michelle" del cantante israeliano a 2,2 e "Choke Me" della rappresentante rumena a 2. È interessante osservare però come "Per Sempre Sì" sia rimasta una delle canzoni più apprezzate all'estero, arrivando addirittura alla numero 2 della Top 50 in Lituania.

Sal Da Vinci sul podio della Top 50 Lituania: "Per Sempre Sì" in seconda posizione

A questo risultato si aggiungono i posizionamenti in Austria, al 10° posto, al 13° in Finlandia, al 21° in Svezia, al 22° in Estonia, al 23° in Svizzera e al 24° in Lussemburgo. Fuori dalla Top 30, ma comunque all'interno della Top 50 di Spotify, c'è anche il posizionamento in Germania, alla 31esima, finendo poi con Grecia e Lettonia, rispettivamente alla 39esima e 42esima posizione.

I numeri social di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest 2026

C'è anche un altro elemento che influenza la narrazione della presenza di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest, ovvero una panoramica sull'engagement avuto durante la sua partecipazione. Dai dati forniti dalla piattaforma Metricool, Sal Da Vinci ha guadagnato 32,6mila nuovi follower, registrando un aumento del +4,4% del suo seguito totale su Instagram e indicando un’espansione del suo pubblico oltre la fanbase già esistente nell'arco di soli 6 giorni. Nel periodo, che ha incluso anche le prove, all'Eurovision, il cantante italiano ha generato 41,5mila like, raggiunto un tasso di engagement del 5,57% e una media di 1.262 commenti per post. Aveva infatti pubblicato 2 post, tra cui un carosello, e 4 reel.