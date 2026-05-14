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Sal Da Vinci stravince la corsa streaming all’Eurovision 2026 con “Per Sempre Sì”: l’unico sopra i 20 milioni

Con l’avvicinarsi della finale dell’Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci e la sua “Per Sempre Sì” potrebbero davvero guadagnarsi un’ottima posizione, osservando l’andamento in streaming su Spotify e YouTube del brano.
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A cura di Vincenzo Nasto
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Sal Da Vinci, Eurovision 2026
Sal Da Vinci, Eurovision 2026

Sono passate 48 ore dalla prima esibizione di Sal Da Vinci sul palco dell'Eurovision Song Contest 2026, quando insieme al suo corpo di ballo, ha mostrato al pubblico "Per sempre sì". Il cantante, già automaticamente in finale per la presenza dell'Italia tra i paesi Big Five, non ha però lesinato nell'interpretazione del brano, raccogliendo giudizi positivi che lo rendono anche uno dei favoriti per la finale di sabato 16 maggio. Tra gli elementi che vanno in favore del cantante, c'è sicuramente il predominio su Spotify del brano. Ci sono due dati che confermano come "Per Sempre Sì" non stia solo performando negli ultimi giorni, ma che nelle ultime due settimana è quella ad essere cresciuta di più. Inoltre il video dell'esibizione di Sal Da Vinci è il più visto tra quelli della prima semifinale, con 5,2 milioni di views, molti più dei 4,7 della polacca ALICJA.

"Per Sempre Sì" di Sal Da Vinci è prima per distacco negli stream su Spotify

Infatti, secondo la rilevazione dello scorso 28 aprile, Sal Da Vinci avrebbe guadagnato 3 milioni di stream su Spotify nelle ultime settimane, allargando il distacco dalle altre pretendenti, tra cui Svezia e Polonia su tutte. Un tasso di crescita che ha portato la canzone dell'autore campano ad attestarsi, in questo momento, sui 26,2 milioni di streaming. Per disegnare un contesto attorno a questo dato, nessun'altra canzone dell'Eurovision Song Contest 2026 ha superato i 20 milioni di stream su Spotify, con l'avvicinamento solo di Felicia, la cantante svedese, la cui "My Sistem" ne conta 19,3. In totale, attualmente, solo 3 brani partecipanti all'Eurovision Song Contest hanno superato i 10 milioni di streaming: si tratta di "My Sistem" e "Liekinheitin", oltre al brano vincitore di Sanremo 2026.

Come sta andando "Per Sempre Sì" su YouTube

C'è anche un altro dato, legato alla pubblicazione della sua esibizione sul canale YouTube di Eurovision. Ovvero, dopo 24 ore dal caricamento di tutte le esibizioni della prima semifinale, il video di "Per Sempre Sì" è risultato il terzo più visto con 693mila visualizzazioni, superato da Alicja con "Pray" con 714mila visualizzazioni. Ma soprattutto dalla sopresa greca di Akylas, che con la sua "Ferto" ha superato il milione di visualizzazioni. Ci sono dei però, soprattutto in merito alla situazione pronostici, che ha creato un vero e proprio conflitto tra il mercato interno italiano ed estero.

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Le differenze tra il mercato italiano e il mercato internazionale dei pronostici

Infatti, dal punto di vista internazionale, la quota per la vittoria di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest è ormai anche arrivata a 41, ponendolo in nona posizione. Il dominio della Finlandia, osservando anche i numeri e le reazioni della prima semifinale, sembra ormai dato per garantito con quota 2,5. C'è invece un mercato nazionale che vede Sal Da Vinci almeno sul podio con "Per Sempre Sì", con una quota che si aggira in una forbice tra 5 e 10. A premere sulle considerazioni dei bookmakers internazionali c'è sicuramente il dato degli ascolti in streaming, che viene ritenuto troppo legato al territorio italiano per poter pensare di impensierire il blocco finlandese.

Classifica Streaming Spotify Eurovision 2026

Qui la classifica attuale degli streaming su Spotify di Eurovision 2026.

  1. Italia: Sal Da Vinci con "Per sempre sì": 26,2 mln
  2. Svezia: Felicia con "My System": 19,1 mln
  3. Finlandia: Linda Lampenius e Pete Parkkonen con "Liekinheitin": 13 mln
  4. Danimarca: Søren Torpegaard Lund con "Før vi går hjem": 6,06 mln
  5. Cipro: Antigoni con "Jalla": 6,01 mln
  6. Grecia: Akylas con "Ferto": 5,41 mln
  7. Israele: Noam Bettan con "Michelle": 5,32 mln
  8. Germania: Sarah Engels con "Fire": 4,76 mln
  9. Bulgaria: Dara con "Bangaranga": 3,5 mln
  10. Austria: Cosmó con "Tanzschein": 3 mln
  11. Moldavia: Satoshi con "Viva, Moldova!": 2,95 mln
  12. Romania: Alexandra Căpitănescu con "Choke Me": 2,94 mln
  13. Norvegia: Jonas Lovv con "Ya Ya Ya": 2,74 mln
  14. Croazia: Lelek con "Andromeda": 2,7 mln
  15. Australia: Delta Goodrem con "Eclipse": 2,62 mln
  16. Francia: Monroe con "Regarde !": 2,56 mln
  17. Albania: Alis con "Nân": 2,15 mln
  18. Malta: Aidan con "Bella": 2,1 mln
  19. Lussemburgo: Eva Marija con "Mother Nature": 1,87 mln
  20. Belgio: Essyla con "Dancing on the Ice": 1,82 mln
  21. Polonia: Alicja con "Pray": 1,72 mln
  22. Regno Unito: Look Mum No Computer con "Eins, Zwei, Drei": 1,66 mln
  23. Svizzera: Veronica Fusaro con "Alice": 1,43 mln
  24. Serbia: Lavina con "Kraj mene": 1,42 mln
  25. Montenegro: Tamara Živković con "Nova zora": 1,34 mln
  26. Georgia: Bzikebi con "On Replay": 1,28 mln
  27. Repubblica Ceca: Daniel Zizka con "Crossroads": 1,28 mln
  28. Lituania: Lion Ceccah con "Sólo quiero más": 1,14 mln
  29. Lettonia: Atvara con "Ēnā": 1,11 mln
  30. Estonia: Vanilla Ninja con "Too Epic to Be True": 1,07 mln
  31. Portogallo: Bandidos do Cante con "Rosa": 1 mln
  32. Armenia: Simón con "Paloma Rumba": 745mila
  33. Ucraina: Leléka con "Ridnym": 737mila
  34. Azerbaigian: Jiva con "Just Go": 548mila
  35. San Marino: Senhit con "Superstar": 527mila
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