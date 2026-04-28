Sanremo 2026 perde oltre 300 milioni di streaming rispetto alle edizioni precedenti, a due mesi dalla fine

Olly, Sal Da Vinci e Mahmood, 2026

Sono passati due mesi dalla fine di Sanremo 2026, una vetrina di tempo che ci permette di osservare non solo l'andamento dei brani di quest'edizione, ma anche un confronto con le precedenti. Infatti, dopo aver visto il crollo in streaming a distanza di un mese, la linea di decrescenza sembra non aver subito fermate o rinvii, rinforzando la teoria sulla perdità di quasi il 50% di volumi di streaming del Festival su Spotify. Partendo dal dato più rapido, che aggrega i numeri delle ultime 3 edizioni, Sanremo 2026 ha raggiunto 340 milioni di stream negli ultimi 2 mesi, contraendo del 45,58% i volumi di Sanremo 2025, condotti dallo stesso Carlo Conti.

Sanremo 2026 presenta un volume dimezzato di streaming rispetto alla scorsa edizione

Infatti, quell'edizione aveva registrato dopo 60 giorni oltre 625,62 milioni di stream, contraendosi a sua volta del 7,91% rispetto all'edizione precedente, Sanremo 2024 a quota 679,39 milioni. A rendere diseguale la comparazione c'è però l'assenza del 30° brano nel 2025, con la rinuncia di Emis Killa e del suo brano "Demoni", fattore che attualizza ancora di più il minor volume di quest'edizione sulla piattaforma. Come abbiamo visto, la permeabilità in radio dei brani di Sanremo 2026 non ha ottenuto la stessa efficienza rispetto al passato, con l'ultima rilevazione che parla della permanenza di soli 11 brani nella Top 50 Airplay Generale, rispetto ai 9 presenti solo nella Top 20 di Sanremo 2025.

La fine della soglia dei 10 milioni di streaming come un ingresso middle level

Una comparazione simile riusciamo a ritrovarla con la soglia dei 10 milioni di streaming, un ingresso middle level per i brani di Sanremo fino a qualche anno fa, ma che nel tempo ha visto sempre più artisti non riuscire a raggiungerla. Per esempio, nell'edizione 2024 del Festival, 21 brani sui 30 totali avevano superato i 10 milioni. Un dato che può apparire lontano e inflazionato dall'ultima conduzione di Amadeus, ma che invece trova riscontri anche migliori nel 2025, con 25 brani su 29 (l'86,2% del roster) a superare i 10 milioni di stream in due mesi. Il confronto con l'edizione 2026 appare complicato, con l'ultimo Festival che è riuscito a spingere oltre i 10 milioni solo 13 brani sui 30 disponibili.

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Il dato degli ascoltatori mensili, dagli esempi positivi di Ditonellapiaga alla perdita nel secondo mese

C'è anche un altro dato che potrebbe sottolineare l'inefficienza in streaming dei brani, come quello degli ascoltatori mensili. Avevamo notato nelle precedenti revisioni come la spinta dal basso di alcuni artisti, da Ditonellapiaga a Bambole di Pezza, passando per Maria Antonietta, avesse costituito la base per una profonda riscoperta degli artisti su Spotify. Ma contemporaneamente, ciò che è avvenuto tra il primo e il secondo mese mette in discussione anche i vincitori in streaming del Festival, come Samurai Jay. Infatti, l'autore di "Ossessione", che ha annunciato l'uscita del nuovo album "Amatore", ha subito una flessione evidente dopo una crescita iniziale del suo pubblico, rilevata dagli ascoltatori mensili.

Lo scorso mese era arrivato a 4,7 milioni, mentre attualmente, con una diminuzione di 805.197 utenti unici, rimane a 3,9 milioni, registrando una contrazione del 17,1%. Lo stesso discorso tocca anche altri grandi protagonisti, come il terzetto sul podio. Il vincitore del Festival, Sal Da Vinci, ha accusato la perdita sicuramente più rilevante, passando dai 4,3 milioni dello scorso mese agli attuali 2,6 milioni, segnando un -38,8%. Un dato che potrebbe sicuramente modificarsi nelle prossime settimane con la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest. Discorso simile anche per Sayf, che passa da 4,5 a 3,3 milioni (-27,1%), e Fedez, che scende da 4,7 a 3,5 milioni di ascoltatori mensili (-24,8%).

Dimezzate anche le copie certificate FIMI: il confronto con l'edizione 2025

La minore rilevanza è confermata anche dalle classifiche e dalle certificazioni FIMI, che stanno raccontando di un Sanremo sicuramente meno attrattivo rispetto alla scorsa edizione. Facendo riferimento ai numeri di copie certificate, il confronto è evidente. Sanremo 2025 aveva certificato, a due mesi dalla sua fine, 1,5 milioni di copie, con 13 brani certificati. Sanremo 2026, nello stesso periodo di tempo, ha 7 brani certificati, di cui uno solo di platino: "Ossessione" di Samurai Jay. I brani certificati di Sanremo 2026 sono "Male Necessario", "Che Fastidio", la vincitrice "Per sempre sì", in compagnia di "Tu mi piaci tanto", "Stupida sfortuna" e "Poesie Clandestine". Solo riferendosi ai dischi di platino, per Sanremo 2025, a due mesi di distanza dalla fine, erano arrivate le certificazioni per "La cura per me" di Giorgia e "Balorda nostalgia" di Olly.

Classifiche Sanremo 2026 a due mesi dalla fine

Samurai Jay con "Ossessione": 43,76 mln Sayf con "Tu mi piaci tanto": 27,13 mln Sal Da Vinci con "Per sempre sì": 23,28 mln Ditonellapiaga con "Che fastidio!": 20,97 mln Fulminacci con "Stupida sfortuna": 18,47 mln Luché con "Labirinto": 17,95 mln LDA & Aka 7even con "Poesie clandestine": 17,45 mln Fedez & Marco Masini con "Male necessario": 16,61 mln J-Ax con "Italia Starter Pack": 13,51 mln Tommaso Paradiso con "I romantici": 13,31 mln Nayt con "Prima che": 13,03 mln Tredici Pietro con "Uomo che cade": 11,01 mln Arisa con "Magica favola": 10,74 mln Bambole di Pezza con "Resta con me": 9,99 mln Elettra Lamborghini con "Voilà": 8,24 mln Eddie Brock con "Avvoltoi": 7,88 mln Serena Brancale con "Qui con me": 7,45 mln Chiello con "Ti penso sempre": 6,20 mln Levante con "Sei tu": 5,66 mln Michele Bravi con "Prima o poi": 5,51 mln Dargen D'Amico con "Ai ai": 5,45 mln Ermal Meta con "Stella stellina": 5,18 mln Mara Sattei con "Le cose che non sai di me": 4,84 mln Enrico Nigiotti con "Ogni volta che non so volare": 4,80 mln Malika Ayane con "Animali notturni": 4,75 mln Raf con "Ora e per sempre": 4,17 mln Leo Gassmann con "Naturale": 4,10 mln Maria Antonietta & Colombre con "La felicità e basta": 3,93 mln Francesco Renga con "Il meglio di me": 3,14 mln Patty Pravo con "Opera": 1,96 mln

Classifiche Sanremo 2025 a due mesi dalla fine

Olly con "Balorda nostalgia": 64,62 mln Fedez con "Battito": 42,62 mln Achille Lauro con "Incoscienti giovani": 39,24 mln Giorgia con "La cura per me": 39,18 mln Lucio Corsi con "Volevo essere un duro": 35,40 mln Rose Villain con "Fuorilegge": 29,06 mln Bresh con "La tana del granchio": 28,38 mln Shablo con Guè, Joshua e Tormento con "La mia parola": 27,89 mln Coma_Cose con "Cuoricini": 25,91 mln Rkomi con "Il ritmo delle cose": 22,78 mln The Kolors con "Tu con chi fai l'amore": 21,86 mln Gaia con "Chiamo io chiami tu": 21,21 mln Serena Brancale con "Anema e core": 19,78 mln Elodie con "Dimenticarsi alle 7": 19,68 mln Tony Effe con "Damme ‘na mano": 19,59 mln Irama con "Lentamente": 19,33 mln Brunori Sas con "L'albero delle noci": 18,60 mln Noemi con "Se t'innamori muori": 17,55 mln Sarah Toscano con "Amarcord": 16,45 mln Willie Peyote con "Grazie ma no grazie": 14,50 mln Rocco Hunt con "Mille vote ancora": 11,55 mln Clara con "Febbre": 10,56 mln Modà con "Non ti dimentico": 10,38 mln Joan Thiele con "Eco": 10,32 mln Francesco Gabbani con "Viva la vita": 10,22 mln Francesca Michielin con "Fango in paradiso": 9,69 mln Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola": 9,28 mln Marcella Bella con "Pelle diamante": 6,03 mln Massimo Ranieri con "Tra le mani un cuore": 3,97 mln

Classifiche Sanremo 2024 a due mesi dalla fine