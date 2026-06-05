“Ossessione” di Samurai Jay perde la vetta su Spotify: la fine di Sanremo 2026 dopo 97 giorni

Dopo 11 settimane consecutive in testa alla Top 50 Italia di Spotify, “Ossessione” di Samurai Jay perde la vetta. Il percorso dei brani di Sanremo 2026 in classifica sembra terminato a 97 giorni dalla finale.

Samurai Jay e Tommaso Paradiso, Sanremo 2026

Dopo 11 settimane consecutive, che lo avevano reso tra i brani più longevi in testa alla classifica Top 50 Italia di Spotify, "Ossessione" di Samurai Jay ha perso la testa della classifica. A superarlo è stato "Swag Music" di Artie 5ive, brano pubblicato lo scorso 15 maggio e che grazie anche all'accoglienza ricevuta su TikTok ha scardinato una delle posizioni più blindate post-Sanremo. "Ossessione" infatti arriva a un solo passo da "Vetri neri" di AVA, Anna e Capo Plaza, che è riuscita a collezionare un blocco di ben 12 settimane consecutive al vertice.

Il record di "Ossessione" di Samurai Jay nella Top 50 Italia di Spotify e nella classifica FIMI dei singoli più venduti

La canzone, però, raggiunge alcuni brani storici sulla piattaforma svedese, come "Mi fai impazzire" di Blanco e Sfera Ebbasta, "blun7 a swishland" di thasup e "30°C" di Anna, che avevano superato le 10 settimane consecutive in vetta alla Top 50 Italia di Spotify. Il successo del brano di Samurai Jay si riflette anche nella classifica FIMI, dove ha raggiunto, finora, le 12 settimane al vertice nella classifica dei singoli più venduti, superando il record (per i brani italiani) di Baby K e Giusy Ferreri con "Roma-Bangkok", fermo a 11. Su TikTok il brano prodotto da Vito Salamanca ha collezionato quasi 170mila contenuti generati dagli utenti della piattaforma, rendendolo il brano di Sanremo 2026 di maggior successo. "Per Sempre Sì" di Sal Da Vinci è dietro di lui con 156mila utilizzi.

L'ultima flessione dei brani di Sanremo 2026 e i superstiti Samurai Jay e Tommaso Paradiso

Alla base della perdita della vetta da parte di Samurai Jay, c'è anche un vuoto di categoria nella Top 50 Italia di Spotify, che non vede brani sanremesi, con l'unica eccezione di "I romantici" di Tommaso Paradiso. La canzone, che ha collezionato quasi 20 milioni di stream sulla piattaforma, ha avuto una flessione nelle ultime settimane, scendendo in 19ª posizione. Non cambia la situazione se l'osservazione si sposta sulle rotazioni radiofoniche, con EarOne che mostra come Samurai Jay e Tommaso Paradiso siano gli unici superstiti della kermesse sanremese.

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Dopo 97 giorni sembra ormai terminato il percorso dei brani di Sanremo 2026 in classifica

C'è però una differenza nel posizionamento tra le due classifiche, che introduce anche la diversa accoglienza ricevuta dalle radio italiane e da Spotify dei brani della kermesse. Come avevamo osservato qui, c'erano voluti solo 34 giorni a Sanremo 2026 per perdere la vetta delle rotazioni radiofoniche, con "Canzone estiva" di Annalisa che aveva preceduto "Tu mi piaci tanto" di Sayf e "Che Fastidio!" di Ditonellapiaga. Due brani tutt'ora non presenti nella classifica Airplay Generale, che vede "Ossessione" di Samurai Jay in 42ª posizione, mentre occupa l'ultima disponibile nella Top 50 "I romantici" di Tommaso Paradiso. Dopo 97 giorni dalla finale di Sanremo 2026, sembra ormai terminato il percorso dei brani concorrenti della manifestazione in classifica.