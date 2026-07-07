Classifica FIMI primo semestre 2026: Samurai Jay in vetta, artiste fuori dalla Top 10 album e il paradosso Ultimo

Il report del primo semestre 2026 di FIMI ci racconta la solita influenza sanremese nei singoli, che vede “Ossessione” di Samurai Jay in testa. Ma anche la crisi dei talent, il caso Ultimo con “Il giorno che aspettavo” e la poca presenza femminile sia nella classifica singolia, sia nella Top 100 album più venduti.

Ultimo, Samurai Jay e Madame, 2026

Dopo il record delle 18 settimane consecutive in testa alla classifica FIMI, tra i singoli più venduti, "Ossessione" di Samurai Jay, prodotta da Vito Salamanca, è il brano più venduto nei primi 6 mesi del 2026 in Italia. Lo racconta il report FIMI, Top of the Music, che propone uno sguardo molto largo sulla capacità di incidere nelle vendite, inflazionati anche dai numeri in streaming, dei brani, album, ma anche delle copie fisiche, come CD e Vinili. L'osservazione copre i primi sei mesi del 2026, dal 26 dicembre 2025 al 25 giugno 2026. E se la prima posizione tra i singoli non poteva esser una sorpresa, è invece interessante sottolineare come Sanremo 2026, anche avendo abbandonato presto la vetta delle classifiche radiofoniche e avendo performato meno in streaming, raccolga la metà dei brani di questa Top 10.

"Ossessione" di Samurai Jay e Vito Salamanca è il singolo più venduto dei primi 6 mesi del 2026

Infatti, dietro "Ossessione" è possibile trovare le prime due posizioni dell'ultimo festival, "Tu mi piaci tanto" di Sayf e "Per sempre sì" di Sal Da Vinci, seguiti al quinto posto da "Che Fastidio!" di Ditonellapiaga. Alla decima posizione troviamo anche Fulminacci con "Stupida Sfortuna". A interrompere questa generosa porzione sanremese ci sono i volti noti: Geolier che si prende il 4° posto con "Canzone d'amore" e l'ottavo con "2 giorni di fila" con Sfera Ebbasta e Anna. Ma anche il duo composto da Olly e Juli che con "Questa domenica" si fiondano in 7° posizione. Alla 6° e 9° posizione troviamo i due filoni social più cavalcati degli ultimi 12 mesi.

Da un lato, Emma Marrone che è ritornata in classifica con il brano del 2016 "L'amore non mi basta", trascinato e veicolato anche e soprattutto dall'uso del brano su TikTok, con edit legati alla nostalgia (soprattutto calcistica) del passato. Ma in nona posizione c'è anche Tony Pitony, che con l'album omonimo del 2025 non ha solo per mesi conquistato la vetta della classifica Viral 50 di Spotify Italia (ora scomparsa), ma ha potuto partecipare e vincere anche la serata cover del Festival di Sanremo 2026, accompagnando Ditonellapiaga sulle note di "The Lady is a Tramp".

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Negli album continua il dominio urban, con il duello in vetta tra Kid Yugi e Geolier, rispettivamente con "Anche gli eroi muoiono" e "Tutto è possibile". Chiude il podio "Vangelo" di Shiva che si posiziona anche davanti all'album pop italiano di maggior successo negli ultimi anni, come "Tutta vita" di Olly. Geolier è anche presente con "Dio Lo Sa – Atto II", pubblicato il 22 novembre 2024 e attualmente in 10° posizione. Tra gli album capaci ancora di vendere in Italia non si può che sottolineare la presenza di Bad Bunny con "Debi Tirar Mas Fotos": il progetto è stato pubblicato a gennaio 2025 e continua a mantenere la quinta posizione in classifica.

Anche avendo 3 artiste, con una presenza da ospite di Anna in "2 giorni di fila" di Geolier, il report FIMI sottolinea l'andamento discendente delle autrici e cantanti in questa particolare classifica. Sono 20 le canzoni che vedono protagonista un'artista sono presenti nella Top 100 singoli FIMI. Si con Annalisa in "Esibizionista" all'11° posizione, ma anche Anna che invece ritorna da protagonista del brano con "Push It" alla 26, ospite di Shiva in "Obsessed" alla 35 e alla 84 con "Désolée". Tra le artiste italiane spiccano il trio di "Al mio paese", Serena Brancale, Levante e Delia (qui l'intervista) alla 38° posizione, ma anche Angelina Mango presente con "Per due come noi" con Olly alla 47. Senza dimenticare "La cura per me" di Giorgia con Blanco alla 57, "Magica Favola" di Arisa alla 73 e "Voilà" di Elettra Lamborghini alle 90.

Nessun album di un'artista riesce a entrare nella Top 10 degli album più venduti in Italia

Le sorprese più legate all'influenza social sono alla 87° e alla 92° posizione, rispettivamente con "Maledetta Primavera" di Loretta Goggi e il ritorno di "Niente canzoni d'amore" di Marracash con Federica Abbate. Per raggiungere le 20 presenze femminili in classifica, è importante fotografare la presenza di autrici estere come Anitta in "La testa gira" di Fred De Palma, ma anche Taylor Swift con "The Fate of Ophelia". A cui si aggiungono Raye, Nicky Minaj, Tems e Zara Larsson con "Lush Life". La situazione non migliora tra gli album e lo sottolineano due dati: nessun album riesce a rientrare nella Top 10 di questa classifica. Anzi, finora, il disco più venduto risulta "Disincanto" di Madame in 19° posizione. Segue a 3 posizioni di distanza "Ma io sono fuoco" di Annalisa, presente anche alla 92 con "E poi siamo finiti nel vortice" e alla 26 "Vera Baddie" di Anna.

Prima di ritrovare un'altra artista italiana in classifica bisogna arrivare a "G" di Giorgia in 80° posizione, seguita rispettivamente da "Sacro" di Serena Brancale in 84° e "Mi ami mi odi" di Elodie alla 85. Osservando la Top 100 album più venduti, nel primo semestre 2026, completano la presenza femminile "The Life of a Showgirl" di Taylor Swift alla 57, "The art of loving" di Olivia Dean alla 66 e "Lux" di Rosalia alla 91°. Solo 9 artiste e 10 album rientrano nella Top 100 degli album più venduti in Italia. Una curva decrescente rispetto agli ultimi 3 anni, quando nel 2024 erano state invece 15 le presenze femminili nella Top 100 album FIMI e 32 nella Top 100 singoli. Tra le protagoniste di quel risultato c'era sicuramente Annalisa che aveva conquistato la sesta posizione con l'album "E poi siamo finiti nel vortice" e il 3° posto nei singoli con "Sinceramente".

Un numero deterioratosi già nella scorsa edizione, dove, nel primo semestre, erano state 13 le artiste nella Top 100 album, di cui solo 9 di nazionalità italiana. La più alta in classifica era stata "Vera Baddie" di Anna all'11° posizione, mentre tra i singoli spiccava "La cura per me" di Giorgia in 2° posizione, solo dietro il vincitore di Sanremo 2025 Olly con "Balorda Nostalgia". Un risultato, quello di "Balorda Nostalgia", che non si rinnova con "Per Sempre Sì", come abbiamo notato prima, ma che non aveva garantito nemmeno ad Angelina Mango nel 2024, con "La Noia", la testa della classifica: nel report FIMI appariva solo in 5° posizione, mentre in testa svettava "Tuta Gold" di Mahmood.

Il fenomeno Ultimo: assente nella Top 10 album e singoli, ma in 6 giorni rientra nella top 10 dei prodotti fisici

E a pochi giorni dal concerto "La favola per sempre" di Ultimo, è interessante anche fotografare la poca permeabilità, tra gli album e i singoli più venduti FIMI del cantante romano. Infatti, l'unica presenza di Ultimo nella classifica dei singoli si intravede in 32° posizione con "Acquario", mentre negli album, "Il giorno che aspettavo" figura solo in 69° posizione, complice anche l'uscita recente: l'album è stato pubblicato lo scorso 19 giugno, lo studio FIMI si è concluso esattamente 6 giorni dopo. Quest'aspetto racconta però la grande influenza sul pubblico di Ultimo, che in soli 6 giorni, è riuscito a garantirsi la Top 10 dei progetti fisici, quindi vinili, CD e musicassette, con il suo ultimo progetto. C'è anche un altro aspetto che coinvolge anche i talent, con la progressiva regressione della presenza di "nuovi concorrenti" in classifica.

Scompaiono i talent: l'ultima presenza Mida e Petit di Amici nel 2024

Rispetto al 2024, che rappresenta l'ultima edizione ad aver avuto due concorrenti nella Top 100 singoli, ciò che arriva dal report 2026 è l'assenza assoluta da ogni classifica. Gli ultimi a conquistare un posizionamento erano stati Mida con "Rossofuoco" in 23° posizione nella Top 100 singoli FIMI del 2024, anche unico disco di platino di quell'edizione, e "Fou Fou" di Petit in 30°. Nelle ultime due edizioni, i concorrenti non sono riusciti a penetrare le classifiche di vendita FIMI, aprendo anche un interrogativo sull'evoluzione del programma nelle prossime edizioni. Infatti, come riportato da All Music Italia, si starebbe ripensando alla formula dei concorrenti di Amici 26, che potrebbero già appartenere a qualche realtà discografica o con precedenti nell'industria (vedasi i casi di Lorenzo, vincitore, ed Angie, finalista).

Una soluzione che potrebbe garantire sicuramente un impatto diverso sul pubblico della trasmissione, lasciando però dubbi sulla possibilità di costruzione di una brand identity, poiché già fornita dai giovani concorrenti all'inizio della trasmissione. Il fenomeno regressivo non appartiene solo al talent di Canale 5, ma anche a X Factor, che non sembra raccogliere le grandi aspettative, quest'anno arrivate inizialmente con il successo di "Punto" di eroCaddeo. Nessuno dei protagonisti delle ultime 3 edizioni del programma è riuscito a inserirsi nei primi report semestrali negli ultimi 3 anni.