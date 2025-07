La classifica degli album e dei singoli più venduti nel 2025 fino a ora: dominano Olly e Sanremo

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Olly, Sfera Ebbasta e Shiva, Giorgia, 2025

La FIMI ha pubblicato le prime classifiche dell'anno, in cui vengono racchiusi gli album, i singoli e i vinili/cd/musicassette più venduti nei primi 6 mesi del 2025. Una conferma arriva dal Festival di Sanremo, che come lo scorso anno, registra i risultati più importanti, soprattutto negli album e nei singoli più venduti. E se da una parte, è ancora ampia la presenza urban rap nelle classiche, tuttavia sembra inferiore agli scorsi anni, soprattutto per i singoli più venduti. A prendersi lo scettro dei primi 6 mesi del 2025, un'analisi condotta dal 26 dicembre al 26 giugno, c'è il vincitore del Festival Olly, che si prende la vetta con Tutta Vita tra gli album, mentre il brano vincente, Balorda Nostalgia, svetta tra i singoli. Per chi si chiedeva come sarebbero cambiate le certificazioni con le nuove soglie dal 1° gennaio 2025, questi i risultati: 223 certificazioni totali, di cui 174 album, 2 compilation, ma sopratutto solo 47 singoli.

Olly e i rapper comandano la classifica album: sorpresa Bad Bunny

Tutta vita di Olly è l'album più venduto nei primi 6 mesi del 2025, sommando fisico + download e lo streaming, sia free che premium), anche davanti alla combo Sfera Ebbasta – Shiva con Santana Money Gang e una sorpresa (intesa nelle classifiche italiane). Debi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny si prende il podio ed è l'unico album straniero nelle prime 26 posizioni, seguito alla 27° da Mayhem di Lady Gaga. Bad Bunny arriva davanti al trio composto da Geolier con la deluxe edition di Dio Lo Sa, È finita la pace di Marracash e Tropico del Capricorno di Gué. A chiudere il quartetto della top 10 due dei volti più riconosciuti della nuova scena rap, Kid Yugi con Tutti i nomi del diavolo e La Bellavita di Artie 5ive, intervallati da Locura di Lazza e Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari.

I singoli sanremesi la fanno da padrone nella classifica FIMI

Come per gli album, anche tra i singoli Olly si prende la prima posizione con Balorda Nostalgia. Ma non solo, perché possiamo trovare altri 3 brani dell'autore ligure nella top 20: alla 8° troviamo Per due come noi con Angelina Mango, alla 11 Scarabocchi con Jvli e per chiedere anche Devastante insieme al producer aostano. Ma dietro Olly, altri protagonisti sanremesi come Giorgia al secondo posto con La cura per me o Incoscienti giovani di Achille Lauro. Lucio Corsi è solo sesto con Volevo essere un duro, mentre i due protagonisti dell'estate, da una parte Cesare Cremonini con Ora che non ho più te e Alfa con Il Filo Rosso, riempiono due delle ultime 3 caselle della top 10. Come per gli album, la sorpresa Bad Bunny ritorna nei singoli, con DTMF che si prende la 10° posizione. Del podio sanremese, l'ultimo singolo, L'albero delle noci di Brunori Sas, è solo al 45 posto.

La top 10 degli album più venduti nei primi 6 mesi del 2025

Tutta vita – Olly

Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva

Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Dio lo sa – Atto II – Geolier

È finita la pace – Marracash

Tropico del Capricorno – Guè

Locura – Lazza

La bellavita – Artie 5ive

Hello World – Pinguini Tattici Nucleari

Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi

La top 10 dei singoli più venduti nei primi 6 mesi del 2025