video suggerito

Olly ha rinunciato all’Eurovision ma festeggia il terzo platino a Tutta Vita e l’abbraccio del pubblico in tour Olly festeggia il triplo disco di platino di Tutta Vita proprio a ridosso dell’inizio del suo nuovo tour per cui ha rinunciato all’Eurovision: ecco la setlist dei suoi concerti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Olly – ph Simone Giunta

Olly festeggia due volte, da una parte l'inizio del suo tour "Lo rifarò, lo rifaremo" che è partito da Venaria Reale (TO) e lo porterà in giro nei club italiani, dall'altra parte il terzo disco di platino per il suo album Tutta vita. Il vincitore del Festival di Sanremo sarà in tour durante l'Eurovision Song Contest che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio, in cui avrebbe dovuto rappresentare l'Italia dopo la vittoria sul palco dell'Ariston, ma a cui ha deciso di rinunciare a causa proprio del tour che avrebbe dovuto rimandare. Olly, infatti si esibirà questa sera con la seconda tappa al Teatro Concordia di Venaria Reale, poi sarà all’Estragon di Bologna mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, all'Atlantico di Roma mercoledì 14 maggio sarà la volta di Roma, all’Eremo Club di Molfetta (BA) sabato 17 maggio, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze martedì 20 maggio e si concluderà venerdì 23 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.

Tutta vita raggiunge il terzo platino

Intanto il cantautore ha anche conquistato un altro risultato per quanto riguarda la sua musica, visto che l'album Tutta vita, uscito lo scorso ottobre è riuscito a raggiungere il terzo disco di platino, riuscendo, quindi, a raggiungere le 150 mila copie vendute (dove le vendite includono anche streaming da abbonamento e ad supported). Una spinta ulteriore, ovviamente l'ha ottenuta grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con Balorda nostalgia, canzone che ha raggiunto e superato le 200 mila copie raggiungendo la certificazione di platino (secondo i nuovi standard che sono in vigore a partire dall'inizio del 2025).

Un concerto con momenti acustici

Olly in concerto – ph Simone Giunta

E Balorda nostalgia è una delle canzoni che Olly porta in giro in tour con al suo fianco Juli alle chitarre e direzione musicale, Pierfrancesco Pasini alle tastiere e Dalila Murano alla batteria a cui si aggiungono le incursioni al sax di Gabriele Ioppolo. Le canzoni sono portate anche riarrangiate in chiave folk, per dare un nuovo sound live, soprattutto, dice il cantautore nella nota stampa, in vista del dopèpio appuntamento che lo vedrà protagonista il 2 e 4 settembre all'Ippodromo Snai San Siro di Milano: "Particolare attenzione è stata data ai primi brani di repertorio, originariamente caratterizzati da un sound più elettronico, che sono stati riadattati in direzione più acustica".

Leggi anche Ecco a quanto saranno vendute all'asta le prime edizioni delle opere di William Shakespeare

La setlist del concerto di Olly

Per quanto riguarda la setlist che Olly porterà in concerto, il cantautore porterà tutti suoi successi compresa Per due come noi. Ecco tutte le canzoni previste nel tour:

Intro È festa L’anima Balla Una Vita A squarciagola Quei ricordi là Bianca L’amore va Polvere Un’altra volta Paranoie La lavatrice si è rotta Ho voglia di te Fammi morire Scarabocchi Noi che A noi non serve far l'amore I Cantieri del Giappone Per due come noi Balorda nostalgia Il campione Devastante Menomale Che C'è Il Mare