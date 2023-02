Il testo e il significato di Polvere, la canzone di Olly a Sanremo 2023 Olly, aka Federico Olivieri, selezionato tra gli emergenti a Sanremo Giovani, partecipa tra i big di Sanremo 2023 con la canzone “Polvere”. Ecco il testo e il significato del brano.

Cristina Somma

Olly gareggia tra i big di Sanremo 2023 con la canzone "Polvere". È stato scelto tra gli emergenti nella serata di Sanremo Giovani dove si è esibito con il brano "L'anima balla". Olly è il nome d'arte di Federico Olivieri. Studia musica fin da bambino, poi si iscrive al conservatorio da adolescente e si appassiona alla scrittura. Il primo testo lo scrive a 13 anni, oggi ne ha 22 e, oltre a vantare oltre 2 milioni di views su YouTube per il video della sua traccia intitolata "Il primo amore", ha aperto il concerto di Blanco in occasione del Goa Boa Festival. Sul palco dell'Ariston porta una canzone che parla di fragilità, distrazioni ed emozioni. Ecco il testo e il significato del brano "Polvere" di Olly, in gara a Sanremo 2023.

Il testo di Polvere

Io

Innamorato

Come i ciechi con gli odori

Come i muti coi rumori

Come gli altri, come noi

Ero distratto

Come un bimbo con un gioco

Come un lupo con il fuoco

Che se lo agiti, scappa via

E stavo sotto a un nuvolone

Poi mi sono accorto che

Più lontano c’era il sole aaaaaa

Stavo in uno scatolone

C’era scritto “fragile”

E sembra facile però

Su di me

Solo polvere

Facciamo un giro

Se piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Vuoi sapere che si vede

Qui da sopra a uno scaffale

Io che ho molta fantasia

Vedo mare, mare, mare

Vedo Dio mentre pittura

Che sorride perché sa

Che se fa una sbavatura

Poi non la cancellerà

Io

Davo peso alle parole

Poi mi sono accorto che

Mi coprivano dal sole aaaaaaa

Ho visto uno scatolone

C’era scritto “fragile”

Ma che senso ha?

Facciamo un giro se

Piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Facciamo un giro se

Piove, piove uhhhh

E ci si bagnerà il cuore, cuore uhhh

Ma su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo

Il significato di Polvere

Olly porta sul palco di Sanremo 2023 il brano "Polvere". L'artista sceglie di cantare le sue fragilità, mettendosi completamente a nudo. “Tutti – ha spiegato Olly riguardo il significato della sua canzone – in casa abbiamo uno scatolone impolverato, abbandonato e dimenticato nella mensola più alta. Io mi sono chiesto: chissà che vista si ha della casa e delle cose attorno a sé, da lassù. Ho voluto raccontare la mia idea che insicurezze, paure, difficoltà e disagi – la Polvere che annerisce lo scatolone – possano essere un modo per farci vedere la realtà in modo diverso, da un punto di vista insolito, non per forza sbagliato. Ci sono momenti in cui, nello scatolone lá in alto in mezzo alla polvere, sto bene”.