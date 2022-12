Chi sono i sei vincitori di Sanremo Giovani 2022 che partecipano tra i Big al Festival 2023 Shari, Gianmaria, COLLA ZIO, Sethu, Will e Olly sono i 6 artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023 insieme ai 22 Big già annunciati da Amadeus. Tutti e 28 i cantanti hanno svelato il titolo del brano che porteranno sul palco dell’Ariston.

A cura di Elisabetta Murina

Shari, Gianmaria, COLLA ZIO, Sethu, Will e Olly sono i sei giovani artisti che gareggeranno al Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all'11 febbraio, insieme ai 22 cantanti già annunciati da Amadeus. L'annuncio durante la finale di Sanremo Giovani 2022, che è stata vinta da Gianmaria con il brano La città che odi. La canzone che gli esordienti porteranno sul palco dell'Ariston non sarà la stessa con la quale si sono esibiti questa sera (16 dicembre) durante la finale. La serata si è aperta con l'omaggio a Sinisa Mihajlovic da parte di Amadeus e Gianni Morandi, l'ex allenatore del Bologna morto oggi a causa di una leucemia contro cui combatteva da tempo.

Per la prima volta saranno 6 e non 3 i giovani artisti che avranno la possibilità di mettersi in gioco con i Big alla 73esima edizione del Festival. Gli stessi 22 Big, proprio in occasione della finale di Sanremo Giovani 2022, hanno annunciato il titolo del brano con il quale si presenteranno sul palco. L'anno scorso uno dei vincitori di Sanremo Giovani è stato Tananai che, nonostante l'ultimo posto al Festival, ha riscosso un enorme successo anche nei mesi successivi. Ecco quale brani porteranno i 6 giovani artisti a Sanremo 2023:

Gianmaria- Mostro

Colla Zio- Non mi va

Shari- Egoista

Olly- Polvere

Sethu- Cause perse

Will- Stupido