Chi è Gianmaria Volpato, il vincitore di Sanremo Giovani 2022 arrivato al secondo posto a X Factor

Gianmaria Volpato, classe 2002, è il cantante di Vicenza che è stato eletto vincitore di Sanremo Giovani 2022 con il brano La città che odi. Insieme a lui, ecco i nomi degli altri cinque cantanti che voleranno al Festival di Sanremo 2023 nella lista dei cantanti big: Shari, Colla Zio, Sethu, Will e OLLY. Di gIANMARIA avevamo già sentito parlare nel 2021 quando ha partecipato a X Factor e si è classificato al secondo posto dopo Baltimora.

La passione per la musica è iniziata molto presto per gIANMARIA, che appena tredicenne ha deciso di coltivare questa passione, che poi lo ha portato a intraprendere una carriera musicale con lo pseudonimo di GiammXOXO (nome d’arte cambiato in Gianmaria nel 2020). Ancora studente del liceo, durante i fine settimana lavora in una pizzeria locale e così facendo costruisce a poco a poco la sua identità musicale. Nel 2020 ha pubblicato la canzone Vuoto, che ha anticipato la pubblicazione di un altro singolo dal titolo Polvere, successivamente è uscito Farfalle e a febbraio 2021 è stato selezionato come New Challenger da AAR Records per un contest dedicato a nuovi artisti emergenti.

Secondo posto a X Factor, l'enorme successo di Suicidi

A X Factor 2021 era stato selezionato per i Bootcamp dopo essersi esibito nel brano inedito Suicidi, che conquistò letteralmente i giudici, in particolare Emma Marrone, che dopo averlo sentito agli Home Visit nel brano Mio fratello è figli unico di Rino Gaetano non ha avuto più dubbi e lo ha voluto nel suo team.

Suicidi ha raggiunto i quattro milioni di stream su Spotify, al quale ha aggiunto il successo del singolo Mamma scusa, e gli ha consentito di arrivare al grande pubblico del talent di Sky come giovanissima promessa del panorama discografico italiano. Dopo aver superato le selezioni di Area Sanremo, ha avuto accesso alla finale di Sanremo Giovani 2022, che ha vinto grazie alla valutazione della Commissione Musicale e di Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2023.

gIANMARIA: "Mi piacciono le donne mature, in particolare Belen"

Dopo X Factor e l'album Fallirò, Gianmaria Volpato, in arte gIANMARIA, si raccontò in tutti i suoi 19 anni a Le Iene: "Chi meritava di vincere Sanremo 2021? Ana Mena", così il cantante si era espresso nella sua preferenza nel corso dell'intervista dedicata al "nuovo che avanza". Era il 23 febbraio 2022 e Gianmaria si dichiarava fidanzato, sprovvisto di amante, ma con un passato da latin lover. Genitori separati, il ragazzo ha dichiarato di vivere con suo padre e che il divorzio dei suoi è stato tutt'altro che doloroso, anzi. Proiettato verso il futuro, convinto delle sue scelte professionali, confessò ironicamente di avere una passione per donne mature, in particolare Belen Rodriguez.