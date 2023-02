Il testo e il significato di Mostro, la canzone di gIANMARIA a Sanremo 2023 gIANMARIA si presenterà al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Mostro”, dopo la vittoria a Sanremo Giovani. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

gIANMARIA 2023, foto di Comunicato Stampa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

gIANMARIA arriva al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Mostro". Il giovane autore vicentino, dopo aver vinto l'edizione 2023 di Sanremo Giovani con "La città che odì", esordirà nella kermesse ufficiale, sul palco dell'Ariston di Sanremo. A dirigerlo durante la manifestazione, ci sarà Daniel Bestonzo pianista e tastierista polistrumentista, mentre "Mostro", titletrack del suo prossimo progetto, in uscita il prossimo 3 febbraio, è stata scritta insieme ad Antonio Filippelli. L'esordio al Festival di Sanremo per gIANMARIA arriva dopo il secondo posto in classifica a X Factor 2021, dietro al gruppo Baltimora. Qui testo e significato di "Mostro".

Il testo di Mostro

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito,

Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso

Per non correre nessun rischio

Ho occupato uno spazio più piccolo

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

Sono entrato con la macchina in giardino

Perché non vedevo l’ora di tornare

Ora che sorella mia tu sei madre

Dimmi se siamo ancora fratelli

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

E se correre fuori, mi lascia fermo dentro

Allora spero di stancarmi presto

E se seguendo gli altri, lascio indietro me stesso

Farò di tutto per stare da solo un momento

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto,

Stavo pensando a me

Ti ho lasciato sopra il letto un mio libro

Così sai che tornerò

Ma con tutti quanti i letti che ho visto

Con che faccia tornerò?

Voglio entrare nei discorsi deciso,

Ma mi sono perso tanto e che dico?

Se non sai mai di che si parla tanto vale star zitto

E se le stelle fuori mi hanno tenuto sveglio

Vuol dire che ho avuto più di un pensiero

Se per allontanarsi basta prendere spazio

Allora diamogli un senso

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto,

Stavo pensando a me

Ma che ti sembro un mostro

Il significato di Mostro

Dopo la vittoria con "La città che odi" a Sanremo Giovani 2022, gIANMARIA si presenta al Festival di Sanremo 2023 con "Mostro", un brano scritto in collaborazione con Antonio Filippelli. Il singolo racconta gli ultimi anni del cantante vicentino e di come la fama abbia cambiato il suo modo di reagire e sviluppare relazioni. Una sensazione di alienazione che porta gIANMARIA a chiedersi che tipo di persona è diventata, raffigurandosi in un mostro, chiedendo al pubblico se abbia ricevuto la stessa impressione. Una corsa verso qualcosa che gIANMARIA sembra ancora non aver capito, distraendolo dal mondo che gli passa accanto: "Ma che ti sembro un mostro? Guarda che sono a posto, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Mo' che ti sembro un mostro, l'ho pensato pure io un secondo".