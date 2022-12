Finale Sanremo Giovani 2022: scaletta cantanti e canzoni in gara, come si decreterà il vincitore Venerdì 16 dicembre su Rai1 va in onda la finale di Sanremo Giovani 2022. Dodici i cantanti arrivati alla fine, di cui solo sei gareggeranno con i Big al Festival di Sanremo vero e proprio. Ecco chi sono gli artisti, le loro canzoni e come si decreterà il vincitore senza televoto.

A cura di Elisabetta Murina

Venerdì 16 dicembre su Rai1 va in onda la finale di Sanremo Giovani 2022. Amadeus sarà alla conduzione dell'ultimo appuntamento importante prima del Festival di Sanremo 2023 in programma dal 7 all'11 febbraio. La gara decreterà i 6 giovani cantanti che andranno a completare la lista dei Big in gara alle 73esima edizione della kermesse musicale. Ecco chi sono i 12 finalisti, le loro canzoni e come votare il vincitore.

Chi sono i cantanti in gara a Sanremo Giovani: la scaletta della finale

Sono 12 i cantanti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani 2022, prevista il 16 dicembre. Otto artisti sono stati scelti dalla Commissione Musicale di Sanremo, presieduta dallo stesso Amadeus, mentre gli altri quattro provengono da "Area Sanremo" e sono stati selezionati sempre dalla stessa commissione. I primi 6 classificati gareggeranno insieme ai 23 big già annunciati. Ecco la scaletta dei 12 giovani artisti, che non è un ordine di uscita ma l'elenco con i nomi di chi canta venerdì 16 dicembre.

COLLA ZIO- Asfalto

FIAT 131 – Pupille

NOOR – La tua Amélie

Romeo & Drill – Giorno di scuola

gIANMARIA – La città che odi

Giuse The Lizia – Sincera

Maninni – Mille Porte

Mida – Malditè

OLLY – L'anima balla

Sethu – Sottoterra

Shari – Sotto Voce

Will- Le cose più importanti

Come votare il vincitore: non è attivo il televoto

Nella serata finale di Sanremo Giovani 2022, gli artisti si esibiranno live e potranno contare sull'appoggio di una band messa a disposizione dalla Rai. Le loro performance verranno giudicate dalla Commissione Musicale e da Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2023. La commissione per l'occasione non sarà presieduta dallo stesso direttore artistico della kermesse, ma da un altro membro scelto tra i suoi componenti. Amadeus voterà in maniera autonoma e separata dall'altro organo. Ciascun voto avrà un peso pari al 50%.