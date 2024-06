Testo e significato di Ho voglia di te: Jvli, Emma e Olly e il tormentone estivo EDM

video suggerito

Ho voglia di te è il primo singolo ufficiale del producer Jvli, in collaborazione con Emma e Olly. Qui il testo e il significato della canzone.

Dopo l'uscita di Femme Fatale, Emma Marrone è ritornata con un nuovo brano, in collaborazione con Olly e il producer Jvli. Si tratta di Ho voglia di te, ed è il primo singolo ufficiale proprio del produttore aostano, dopo la firma con Capitol Records/Universal Music Italy. Negli anni, Jvli ha partecipato alla produzione di singoli per Shade, Boro Boro, MamboLosco, Oliver Green, Cicco Sanchez, Casadilego, Fred De Palma, Alfa, Dargen D’Amico, Baby K, Mida, bnkr44, Rizzo, Ultimo, ma anche Geolier. In collaborazione con la cantante salentina e l'autore ligure, Ho voglia di te è un brano dalle chiare melodie estive, che si basa su una melodia EDM. Il brano è stato scritto in collaborazione con Paolo Antonacci ed è stato presentato lo scorso martedì 11 giugno sul palco di Piazza del Popolo a Roma, in una delle quattro serate dei Tim Summer Hits. Qui il testo e il significato di Ho voglia di te.

Il testo di Ho voglia di te

Tra mille cose che non voglio

A me rimani solo tu

Che ti piaceva stare sotto

Per poi fumare a testa in giù

Te lo ricordi in divieto di sosta

Ci siamo detti questa è l’ultima volta

Ma ho la coscienza ancora sporca

Mentre mi togli le parole di bocca

Ma Ma

Ma sai mi piaci tu

Che mi fai il caffè meglio del bar

Ma mi piaci di più quando dici che tra noi non va

Ma se ci riesci prova a prendermi

Dammi un motivo

Oppure resta qui

Stammi vicino

Amore credimi

Quando ti dico che nonostante tutto

Ho voglia di te

Ma se scappi lontano

Cosa vuoi da me

Sesso o parliamo

Lo hai capito si

Sembrerà strano ma nonostante tutto

Ho voglia di te

Soltanto te

Sulla tua schiena

Ho unito i nei

È uscito ‘ne varrà la pena’

Che mi redarguisci

Se non lavo le tazzine

Ma mi piaci tu

Che non le mandi a dire

Tu che

Che cambi mood

Ti butti giù

Poi fai la capriola

Che sbalio io

Una Waterloo

Ma poi ci passi sopra

E ciò un sacco ridere

Poi tu fai come vuoi

Puoi restare da me

Può restare tra noi

Ma sai mi piaci tu

Che mi fai il caffè meglio del bar

Ma mi piaci di più quando dici che tra noi non va

Ma se ci riesci prova a prendermi

Dammi un motivo

Oppure resta qui

Stammi vicino

Amore credimi

Quando ti dico che nonostante tutto

Ho voglia di te

Ma se scappi lontano

Cosa vuoi da me

Sesso o parliamo

Lo hai capito si

Sembrerà strano ma nonostante tutto

Ho voglia di te

Ho voglia di te

Ho voglia di te

Ho voglia di te

Ma se ci riesci prova a prendermi

Dammi un motivo

Oppure resta qui

Stammi vicino

Amore credimi

Quando ti dico che nonostante tutto

Ho voglia di te

Ma se scappi lontano

Cosa vuoi da me

Sesso o parliamo

Lo hai capito si

Sembrerà strano ma nonostante tutto

Ho voglia di te

Il significato della canzone Ho voglia di te

Ho voglia di te è un brano prodotto da Jvli e a cui hanno lavorato in fase autoriale Emma, Olly e Paolo Antonacci. Un singolo da club, com'era accaduto la scorsa estate per Taxi sulla luna con Tony Effe per Emma Marrone, che questa volta trova al suo fianco una delle sorprese dello scorso Sanremo 2023: Olly. Ci sono vari passaggi su una relazione che vive della sua leggerezza estiva, come quando nella prima strofa Emma canta: "Amore credimi, quando ti dico che nonostante tutto. Ho voglia di te, ma se scappi lontano cosa vuoi da me". Solo qualche secondo in avanti e troviamo il kick del ritornello, che gioca sull'intensità dei BPM per restituire anche l'aspetto dance del brano. Nella strofa di Olly, alcune immagini rappresentative dell'atmosfera estiva, come quando canta: "Sulla tua schiena ho unito i nei, è uscito ne varrà la pena. (Tu) che mi redarguisci se non lavo le tazzine".