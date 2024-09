Testo e significato di Per due come noi: la nuova vita di Olly con Angelina Mango

video suggerito

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Polvere e il singolo estivo con Emma Ho voglia di te, Olly è ritornato con un nuovo brano nelle scorse ore, in collaborazione con Angelina Mango: Per due come noi. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango e Olly, via Comunicato Stampa

Prima il singolo estivo EDM con Emma e Jvli dal titolo Ho voglia di te, poi la firma con un nuovo management, LaTarma di Marta Donà, e nelle scorse ore il suo "nuovo" primo singolo. La nuova vita di Olly, nome d'arte di Federico Olivieri, ricomincia da Per due come noi, un brano scritto e realizzato con Angelina Mango e prodotto da Jvli. La canzone era stata anticipata già sul palco dei Radio Zeta Future Hits Live 2024 all'Arena di Verona. Racconta della complessità degli esseri umani e di come l'evoluzione dei rapporti sia uno dei primi aspetti da accettare per la propria crescita. Qui il testo e il significato di Per due come noi.

Il testo di Per due come noi

Sulle punte dei piedi

Mh

Volevo dirti che

Mh

Per due come noi

Non ci sono favole

Due come noi

La smetti di piangere? (Dai, smettila)

Per due come noi

Salutami i tuoi (No, no, no)

E, sai, se ti guardassi con i miei di occhi

Non te ne andresti mai, ahi-ahi-ahi-ahi

Ma uno come me

Ha bisogno di correre (Mh)

Di sentirsi vivo

Ed una come te (Te)

Si accontenta del minimo

Di un biglietto sul frigo (Mh)

E ora che non sto lì

E tu ti senti minuscola

Il letto sembra grandissimo

Ma lo sai

Dai, lo sai

Per due come noi

Che si vogliono bene

Che si amano strano

Siamo cresciuti assieme

Tra due come noi

Non c’è chi vince o chi perde

C’è chi mente e chi ammette

Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no

Non fare finta di niente, no

Se vuoi te lo giuro

Se vuoi te lo urlo

Anche sotto il diluvio

Come noi non c’è nessuno

È stato bello rivederti dopo un po’

Mi aspettavi tra la gente in fila

Sei più adulto di prima

Ma coi soliti problemi di autostima

Abbiamo un lavoro, una casa, un passato

Che non conosciamo più

Ti vedo che hai voglia di chiedermi scusa

E se ricominciamo?

Ma tu mi conosci e sai

Che una come me

Non ritorna più indietro

Piuttosto va avanti sui cocci di vetro

Mi giro e ti vedo (Mi giro e ti vedo)

E se ci penso sorrido (E se ci penso sorrido)

Perché l’ho capito (Ma cosa hai capito?)

Non mi serve più averti vicino

Tanto lo sai

Tanto lo sai

Che due come noi

Che si vogliono bene

Che si amano strano

Siamo cresciuti assieme

Tra due come noi

Non c’è chi vince o chi perde

C’è chi mente e chi ammette

Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no

Non fare finta di niente, no

Se vuoi te lo giuro (Oh)

Se vuoi te lo urlo (Oh)

Anche sotto il diluvio

Come noi non c’è nessuno, no

Non c’è nessuno, no

E io te lo giuro

Ma sì, te lo giuro

Non c’è nessuno

Il significato di Per due come noi

Per due come noi è il nuovo singolo di Olly in collaborazione con Angelina Mango: il brano è stato prodotto da Jvli, storico collaboratore dell'autore ligure. La canzone, anticipata durante l'esibizione al Radio Zeta Future Hits Live 2024 all'Arena di Verona, vive due tempi: nel primo Olly racconta una storia d'amore tra due persone che si conoscono da tempo immemore, ormai cresciuti assieme "che si vogliono bene, che si amano strano". Nella seconda parte, Angelina Mango racconta un tempo successivo, in cui la coppia si rivede dopo tempo "tra la gente in fila". È lì che la consapevolezza di non aver più "bisogno" di avere la persona vicina per poterle volere bene, fa raggiungere il picco al brano, con il ritornello che fa: " Che due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Tra due come noi non c’è chi vince o chi perde, c’è chi mente e chi ammette".

Il tour invernale di Olly

Dopo il successo di Ho voglia di te, ma anche di Devastante, arrivata a 43 milioni di ascolti su Spotify e certificata disco di platino FIMI, Olly ritornerà questo inverno con Lo rifarò, lo rifaremo tour: 13 date nei club della penisola, di cui 7 già dichiarate sold-out. Qui le date del tour invernale di Olly.

Lunedì 02 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

Martedì 03 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

Giovedì 05 dicembre – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara

Lunedì 9 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia

Giovedì 12 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Venerdì 13 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

Sabato 14 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Lunedì 16 dicembre – BOLOGNA @ Estragon

Martedì 17 dicembre – PADOVA @ Hall

Giovedì 19 dicembre – POZZUOLI (NA) @ Duel Club

Venerdì 20 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Sabato 21 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Domenica 22 dicembre – ROMA @ Hacienda