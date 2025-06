video suggerito

Angelina Mango: "Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto" Angelina Mango è ritornata con un nuovo messaggio sui social, con un carosello di foto che la riprendono tra il pubblico del Festival dell'Isola di Wight, nel sud dell'Inghilterra.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, via IG

Perdersi per poi ritrovarsi: è un segnale che Angelina Mango ha lanciato nell'ultimo anno, un'assenza discografica che, come abbiamo capito in più passaggi, è servita a restituire serenità alla giovane cantautrice lucana. Gli ultimi passaggi social della cantante, con caroselli che descrivono alcuni fotogrammi di una spensierata ragazza 24enne, avevano lasciato anche un po' di ottimismo su un possibile ritorno. Proprio in uno dei suoi ultimi video social, la cantante veniva ripresa seduta in un parco, mentre intonava alcuni testi inediti, che avrebbe voluto regalare ai fan, almeno in questa veste "non ufficiale". Un passaggio che viene ripreso anche nel nuovo carosello della cantante, intenta a godersi un viaggio nell'Isola di Wight, nel sud dell'Inghilterra.

Angelina Mango: "Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio"

È infatti lì che la riprendono le foto e i video pubblicati come carosello nel suo ultimo post su Instagram, con una didascalia che sembra allontanare un ritorno discografico, alla ricerca di sé e della propria serenità: "Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta. Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio, penso che la vita sia un po’ così. Sentirsi nel presente, e isolare, circoscrivere i momenti no, che non sono sempre, ma sono solo in parte. guarda che bello il resto". E si è persa tra la gente in uno dei festival europei più apprezzati, con la cantante che ha partecipato all'Isle Of Wight Festival 2025, che vedeva nella sua line-up autori come Sting, Stereophonics, ma anche Justin Timberlake.

Angelina Mango e l'atto di riconciliazione con sé stessa attraverso la musica

Un atto rigenerativo, un leitmotiv che sembra legare le ultime comunicazioni della cantante. Infatti, anche nel recente passato, le immagini di Angelina Mango hanno trovato una propria connessione attraverso la natura, la musica e la riconciliazione con sé, anche nei messaggi scritti a penna sul diario. Uno slogan che rientra anche nel testo dell'inedito cantato nel parco nel suo ultimo post: "Chiamatemi un dottore, non è vero che sto male, datemi soltanto una dimostrazione, mi emoziona tutto questo amore, negli occhi di Marta di mia mamma e di (…). Nascerò di nuovo, ti giuro, l'amore, non avrò bisogno di nessuna canzone per capire quanto è grande il mio amore, non voglio sapere il vuoto, non sento nulla dentro, attorno al cuore. Giro attorno a tutte le persone, mosca bianca che vede un lampione, adesso chiamami solo per nome, corri solo un po' più forte. Non provare neanche un'emozione. Non proteggerti dall'amore".