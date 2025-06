Angelina Mango canta dal vivo due pezzi di canzone inediti e i fan esultano: “Ci mancava la tua voce” Angelina Mango ha pubblicato foto e video su Instagram mostrandosi mentre canta dei testi inediti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Francesco Raiola

Come al solito Angelina Mango torna con un carosello su Instagram e i suoi fan la riempiono di affetto e calore anche grazie a un pezzo di canzone inedita. La cantautrice, che è ferma discograficamente e dal vivo da quasi un anno, dopo averne vissuto uno anche troppo pieno, con la vittoria al Festival di Sanremo con La noia, l'uscita del suo primo album e la partecipazione all'Eurovision, ha postato una serie di foto e video e in uno di questi la si può sentire cantare seduta in un prato con un po' di amici intorno. E proprio quel video in cui si risente la sua voce, dopo tanto silenzio, è quello che ha portato maggiormente l'attenzione dei suoi fan che hanno voluto sottolinearle la bellezza di poterla riascoltare.

Angelina canta un testo in cui citala madre e Marta Donà

In questo video si sente Angelina cantare alcune cover e anche dei testi inediti, probabilmente qualcosa a cui ha lavorato in questi mesi e che ha voluto regalare ai fan. Il primo pezzo di canzone recita così: "Chiamatemi un dottore, non è vero che sto male, datemi soltanto una dimostrazione, mi emoziona tutto questo amore, negli occhi di Marta di mia mamma e di (…), nascerò di nuovo ti giuro l'amore, non avrò bisogno di nessuna canzone, per capire quanto è grande il mio amore, non voglio sapere il vuoto, non sento nulla dentro attorno al cuore, giro attorno a tutte le persone, mosca bianca che vede un lampione, adesso chiamami solo per nome, corri solo un po' più forte. Non provare neanche un'emozione. Non proteggerti dall'amore tuo".

Un secondo testo inedito di Angelina Mango

Dopo qualche storia ce n'è un altro, cantato sempre sul prato, ma questa volta con telecamera frontale. Questa volta i versi sono questi: "(…) Il sistema solare, mi invento qualcosa da fare, ma cosa ti aspetti? Cosa? Ti aspetti che sorrida, che mi svegli la mattina con la forza dentro che c'avevo prima, prima di vederti scappare e con le scarpe da allacciare, uno zaino aperto in cui non posso entrare, in cui non posso entrare". Infine si vede la cantautrice cantare l'outro di Uguale a me ("Ma non so cos'altro fare, ho bisogno dell'amore e poi mi piace che in fondo io sono uguale a te), la canzone contenuta in poké melodrama in cui c'è il feat di Marco Mengoni.

Le parole d'amore die fan su Instagram

Nei commenti sono tante le persone che le scrivono per dirle quanto siano contente di sentirla di nuovo cantare, a partire da Marta Donà, la sua manager (che potrebbe essere la Marta citata nella prima canzone, assieme alla madre) che scrive "Il fiore piu bello sei tu" e Giulia Stabile che commenta: "tu rimani sempre il fiore più bello". Ma i commenti sono tanti, c'è chi scrive "Risentire la tua voce è stupendo, ci manchi tanto, torna presto" o "torna presto a cantare e a ballare come sai fare tu" e "sentirti cantare è la cosa più bella del mondo. Non vediamo l ora di vederti sui palchi a cantare e emozionarti allo stesso tempo". Qualche settimana fa era stato Jovanotti a salutarla dal palco durante un suo concerto, dicendole che tutti l'aspettano ma di prendersi il suo tempo.