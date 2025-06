L’abbraccio tra Jovanotti e Angelina Mango: “Ti aspettiamo ma prenditi il tuo tempo, la pressione è tanta” Jovanotti ha abbraciato Angelina mango durante il concerto all’Unipol Arena di Bologna, dedicandole un pensiero anche dal palco: “Ti aspettiamo, torna quando vuoi”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Francesco Raiola

266 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jovanotti e Angelina Mango – ph Maikid, via IG

Durante il suo ultimo concerto del tour nei palazzetti Jovanotti ha voluto salutare Angelina Mango, prima sul palco e poi sui social, postando alcune foto che li ritrae assieme. Il cantante, reduce da un lungo tour sold out nei palazzetti italiani, in queste settimane ha incontrato tantissimi amici e colleghi, riempendo i suoi social di foto dal palco e soprattutto dal backstage, a dimostrare come siano stati tantissimi gli ospiti del suo concerto, compresi artisti giovanissimi come Geolier. Ma a Bologna, dal palco, Jova ha voluto fare un ringraziamento speciale ad Angelina Mango, l'artista, vincitrice del Festival di Sanremo nel 2024 con la noia, portata anche sul palco dell'Eurovision, che da svariati mesi ha scelto di rallentare artisticamente e riprendere a studiare.

Le parole di Jovanotti dal palco di Bologna

"C'è una mia amica che voglio salutare, di lei ho una grandissima stima, è un po' di tempo che si è fermata per ripartire molto più forte di prima, sebbene fosse già fortissima – ha detto Jovanotti dal palco dell'Unipol Arena di Bologna dove ha chiuso il tour il 30 e 31 giugno 2025 -. È qua, da qualche parte, a vedere il concerto insieme a voi: Angelina Mango. Ciao Angelina, ti voglio bene, sei fantastica, sei una grande artista, ti aspettiamo, torna quando vuoi, tanto quando tornerai sarà bellissimo". Un messaggio accolto dal boato del pubblico, poi è stata la stessa Mango a ringraziarlo su Instagram scrivendo: "Che emozione gigante, il tuo cuore è gigante".

Jovanotti su Angelina Mango: il messaggio su Instagram

Jovanotti e Angelina Mango – ph Maikid, via IG

Ed era proprio su Instagram che il cantante aveva voluto scriverle un messaggio pubblico: "Ieri sera mi ha fatto un grande piacere trovarmi con @angelinamango_ a fare due chiacchiere in camerino, lei sa quanto la stimo e quanto credo in lei da sempre, e sa anche che stiamo aspettando il suo ritorno sulla scena ma che si prenda i suoi tempi. Per quanto questa epoca frenetica possa dare la sensazione che se ti fermi scompari questa è una bugia, a volte è vero il contrario, ovvero che ci si deve fermare per ricomparire a se stessi, ascoltarsi curarsi e rinforzarsi. La pressione per i giovani artisti che esplodono nel successo è tanta e sarà sempre tanta anche con il tempo che passa e fa parte di questo ‘gioco' per il quale sentiamo di avere una vocazione".

Leggi anche Quando arriva il ciclone extratropicale e dove porterà piogge e temporali: le previsioni meteo di Sottocorona

Jovanotti su giovani artisti, salute mentale e pop

E Jovanotti ha colto l'occasione per parlare anche dei giovani artisti, del rispetto verso se stessi e anche della nuova generazione pop: "Il pubblico merita rispetto e la forma più alta di rispetto per gli altri è rispettare se stessi e le curve della propria vita. Angelina e con lei una nuova generazione di artisti sta riscrivendo la lingua del pop, e i pionieri fanno tre passi avanti e due indietro per procedere di un passo. Avanti sempre sorellina!".