Maltempo, allerta meteo gialla domenica 19 aprile per temporali: le regioni colpite

Domenica 19 aprile allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna e Lombardia. Si indebolisce l’alta pressione e torna l’instabilità al Nord con rovesci e lieve calo termico, mentre al Centro-Sud il tempo resta stabile e mite.

L'alta pressione che sta interessando l'Italia in questi giorni continuerà a far sentire i suoi effetti al Centro-Sud, mentre nelle prossime ore l'anticiclone si indebolirà sulle regioni settentrionali e un nuovo fronte perturbato porterà instabilità in alcune zone.

Per la giornata di domani, domenica 19 aprile, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. Sulla base delle previsioni disponibili è stata disposta l'allerta gialla su diversi settori di due regioni. Di seguito, tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Come anticipato, nel bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile si legge che l'allerta meteo gialla per temporali riguarderà due regioni: Emilia-Romagna e Lombardia.

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) fa sapere infatti che domani sono attesi in tutto il bolognese e la Romagna fenomeni temporaleschi che potranno assumere "forte intensità" sul settore centro-orientale della regione, in particolare sui rilievi.

Lungo la fascia collinare e montana saranno possibili occasionali fenomeni di ruscellamento, frane lungo versanti particolarmente fragili e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore. Ecco quali saranno i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Emilia-Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese;

Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali.

Foto Dipartimento Protezione Civile.

Italia divisa in due, sole al Centro-Sud e maltempo al Nord: le previsioni meteo

Domani, domenica 19 aprile, al Centro-Sud il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, salvo alcuni modesti passaggi nuvolosi sulle regioni centrali e la possibilità nel pomeriggio di piogge tra la Toscana nord-orientale e il nord delle Marche. Instabilità al Nord, con un’alternanza di schiarite e di annuvolamenti.

Al mattino attesi rovesci sparsi tra il Nord-est del Piemonte, la Lombardia, il Trentino e le Prealpi venete; mentre con il passare delle ore rovesci o temporali arriveranno anche sulle aree montuose alpine ed appenniniche con parziale coinvolgimento delle pianure e delle coste del Nord-Est.

Le temperature massime pomeridiane scenderanno lievemente al Nord, sempre con punte di 24-25 gradi. Non avremo invece variazioni nelle restanti zone, dove i picchi saranno di 27-28 gradi sulle regioni centrali e sulla Sardegna.