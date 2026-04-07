Hanno sparato al rapper Offset fuori un casinò in Florida: “Tenuto sotto stretta osservazione”

Il rapper Offset, quasi 24 milioni di followers su Instagram, è stato colpito da un proiettile lunedì scorso, subito dopo Pasqua. Gli hanno sparato fuori un Casinò in Florida. Ora le sue condizioni sono stabili, ma resta in ospedale per accertamenti. Fermate due persone sospettate del reato.

Offset

Il rapper Offset, quasi 24 milioni di followers su Instagram, è stato colpito da un proiettile lunedì scorso, subito dopo Pasqua. Gli hanno sparato fuori un Casinò in Florida. Ora le sue condizioni sono stabili, ma resta in ospedale per accertamenti. Fermate due persone sospettate del reato.

L'ex membro del trio hip-hop di Atlanta Migos (composto da Quavo, Offset e dal defunto Takeoff), il cui vero nome è Kiari Kendrell Cephus, è stato colpito da colpi d'arma da fuoco nell'area del parcheggio custodito all'esterno dell'hotel e casinò Seminole Hard Rock, come confermato ai media dal portavoce di Offset. È ricoverato in ospedale e "tenuto sotto stretta osservazione", ha dichiarato il portavoce in un comunicato. Non sono stati immediatamente resi noti i dettagli relativi agli eventi che hanno preceduto la sparatoria.

Il dipartimento di polizia di Seminole ha dichiarato che due persone sono state fermate e che le autorità stanno indagando sull'accaduto. "Il luogo in cui è avvenuto lo sparo ora è sicuro e non sussiste alcuna minaccia per il pubblico", si legge in un comunicato della polizia, "le attività sul posto proseguono normalmente".

Leggi anche Il crollo di Sanremo 2026 su Spotify a un mese dall'inizio: è esplosa la bolla streaming

I Migos (Offset, Quavo e Takeoff)

Anche Takeoff, compagno di Offset nei Migos, è morto a 28 anni nel 2022 dopo essere stato colpito da un proiettile fuori da una sala da bowling di Houston, dove stava giocando a dadi con suo zio, Quavo, anch'egli membro dei Migos. L'accusato, Patrick Clark, si è sempre dichiarato innocente e il processo dovrebbe iniziare a novembre .

Offset è stato sposato con la rapper Cardi B, con la quale ha tre figli. La coppia si unì in matrimonio in gran segreto nel settembre 2017 ad Atlanta. Nel 2024, Cardi B ha annunciato di aver chiesto il divorzio. Offset è atteso in estate in Italia, infatti la sua esibizione è inclusa all’Hellwatt Festival alla RCF Arena di Reggio Emilia il 4 luglio, nella stessa giornata di Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Ice Space e Baby Gang.