Elodie a sorpresa sul palco del Marra Block Party a Milano: lei e Marracash cantano Niente canzoni d’amore

Il pubblico del Marra Block Party, il concerto di Marracash a Milano per celebrare il disco di diamante FIMI dell'album Persona, ha assistito ad un momento che i fan del rapper aspettavano da tempo: un duetto con Elodie sulle note di Niente canzoni d'amore.

Elodie a sorpresa al concerto di Marracash

Una sorpresa che ha mandato in visibilio i presenti, completamente estasiati nel vedere il rapper e la cantante esibirsi sul palco, su un brano che non è affatto casuale. I due sono stati una delle coppie più amate delle musica e in più occasioni hanno sottolineato come la loro storia sia stata importante e probabilmente ineguagliabile. Il momento, immortalato subito in un video, è diventato virale sui social, a dimostrazione del fatto che il desiderio, nemmeno troppo nascosto, di rivederli insieme ad esibirsi su un palcoscenico animava da tempo i fan tanto della coppia quanto dei singoli artisti. Nella scaletta diffusa a poche ore dal concerto, il nome di Elodie non era stato menzionato, probabilmente per lasciare di stucco il pubblico e non rovinare loro la sorpresa. Nel video è chiara la complicità tra il rapper e la cantante che, infatti, sono visibilmente divertiti.

Non è la prima volta che, in realtà, l'uno presenzia al concerto dell'altro. Era accaduto nel 2022, quando Marracash si trovava al Circolo Magnolia, dove Elodie si stava esibendo e, infatti, aveva pubblicato un video in cui era intento a cantare proprio "Niente canzoni d'amore". I due, all'epoca, già non erano più una coppia, sebbene ci fosse stata la conferma di un riavvicinamento, che però non li riportò a frequentarsi stabilmente. Ma anche la canzone scelta in questo duetto improvvisato, ovviamente, non è casuale. È stata scritta da Marracash nel 2015, già diventata una hit, che poi Elodie ha introdotto come cover nel suo album del 2020, This is Elodie. Non poteva che essere un momento incredibile.