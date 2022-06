Marracash al concerto di Elodie: il video mentre canta la sua canzone, poi la foto di famiglia Ieri sera Marracash ha seguito la sua Elodie tra la folla del Circolo Magnolia a Milano dove l’artista ha tenuto il suo concerto: l’ha ripresa mentre cantava la sua canzone, Niente canzoni d’amore, poi a fine show la foto di famiglia con mamma Claudia Marthe, la sorella Fey Di Patrizi e nonna Marise.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera Elodie si è esibita al Circolo Magnolia di Milano, ha cantato e ballato sulle note delle sue hit di successo, dalle più recenti alle più vecchie. Tra la folla ai piedi del palco anche il suo Marracash con cui ha avuto – e avrebbe ancora oggi – una storia. Dopo la separazione nell'ottobre 2021, entrambi hanno confermato di essersi riavvicinati, seppur vivendo una relazione "non convenzionale". Il rapper tra le sue story, ieri sera, ha ripreso la sua Elodie mentre cantava il suo brano "Niente canzoni d'amore", poi a fine show la foto di famiglia.

Marracash riprende Elodie mentre canta la sua canzone

Marracash ai piedi di Elodie, tra la folla e il pubblico del Circolo Magnolia, ha ripreso alcune esibizioni, prima Andromeda, il brano in cui racconta un dissidio tra due innamorati, poi la sua hit del 2015, Niente canzoni d'amore. L'artista romana ha cantato la canzone del rapper che nel 2020 ha inserito, come cover, nel suo terzo album This is Elodie.

La foto di gruppo con la famiglia di Elodie

Al concerto al Circolo Magnolia di Milano, oltre Marracash, c'erano anche la mamma e la sorella della cantante, Claudia Marthe e Fey Di Patrizi, che si sono scatenate a cantare e ballare sulle note delle hit della loro Elodie. A fine concerto, dietro le quinte, la foto di gruppo: mamma Claudia e le sue due figlie, nonna Marise e Fabio Bartolo Rizzo, alias Marracash vicini, abbracciati e sorridenti. "Orgoglio figlia mia" è la dedica scritta nella didascalia del post.

L'amore tra Elodie e Marracash

Una relazione non convenzionale, entrambi l'hanno definita così. Elodie e Marracash nelle ultime interviste rilasciate hanno confermato di essere di nuovo vicini, dopo la separazione e i successivi gossip che li vedevano con altre persone, ma di non vivere una relazione "come la si intende là fuori". La cantante romana però ha deciso di non nascondersi più, di non voler scappare dal forte sentimento che prova nei confronti dell'unico uomo che l'ha "agitata": "L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno" aveva spiegato, prima di confessare: