La foto del bacio tra Elodie e Davide Rossi, ma ai giornali diceva: “Voglio stare da sola” Non è la prima volta che Elodie viene pizzicata in dolce compagnia dell’ex modello. Peccato che fino a qualche settimana fa la belle Elodie raccontava pubblicamente il suo “bisogno di stare da sola”, dopo la fine della storia con Marracash.

A cura di Giulia Turco

Elodie non è single, o almeno così pare a giudicare dai teneri baci con Davide Rossi, manager di Armani con il quale si frequenta almeno dallo scorso novembre. Non è la prima volta che la cantante viene pizzicata in dolce compagnia dell'ex modello, dunque le ultime paparazzate di Chi potrebbero non sembrare una novità. Peccato che fino a qualche settimana fa la belle Elodie raccontava pubblicamente il suo "bisogno di stare da sola", dopo la fine della storia con Marracash.

Elodie aveva detto di essere single

Dunque ricapitolando, dopo diversi contraccolpi lo scorso autunno la storia d'amore tra Elodie e Marracash giunge al capolinea. Tra i due resta un legame forte, quasi fraterno al quale non hanno intenzione di rinunciare. Lo testimoniano i progetti musicali del rapper del quale Elodie continua a fare parte. Tra loro c'è stima e affetto, ma non abbastanza coraggio per una vita di coppia (non hanno mai convissuto) né per affrontare l'idea di un futuro, di figli e quant'altro. In un'intervista al settimanale Grazia uscita a fine gennaio, Elodie confessa il suo bisogno di stare da sola per ritrovare la sua pace interiore. Il che lascia ipotizzare che il flirt con Davide Rossi si fosse spento nel giro di qualche mese.

Il flirt con Davide Rossi continua

Versione smentita dalle foto fresche di stampa del settimanale di Alfonso Signorini, oltre agli avvistamenti di Whoopsee. Il bacio con il manager non lascia spazio a molti dubbi: i due si frequentano ancora e, poco importa se la loro relazione sia o meno ufficiale, presto potrebbe diventarlo, quel che è certo è che tra loro c'è passione. Ci si chiede dunque come mai la cantante abbia voluto tenere per sé la sua passione per Davide, forse già abbastanza importante nella sua vita da volerlo tutelare. D'altronde la cantante viene da una relazione vissuta pubblicamente sotto i riflettori del gossip, sulla quale i fan avevano riposto le speranze. Una pressione della quale Elodie potrebbe aver pagato lo scotto, preferendo ora un amore più intimo e privato, con un ragazzo che sembra aver poco a che fare con il mondo dello spettacolo.