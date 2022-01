Davide Devenuto spiega perché non sposa più Serena Rossi: “Mi sentirei a disagio” “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio”, confessa Davide Devenuto a proposito delle nozze rimandate con Serena Rossi. “Avevamo iniziato a pensarci seriamente, ma poi abbiamo accantonato l’idea”.

A cura di Giulia Turco

Matrimonio rimandato per Serena Rossi e Davide Devenuto. I due attori, ex protagonisti di Un posto al sole, hanno annunciato a sorpresa che per il momento non si sposeranno. Lo aveva fatto sapere Serena Rossi sulle pagine del settimanale Di Più. Una notizia che trova conferma nelle parole del compagno Devenuto, che si è confidato al settimanale Intimità.

Le parole di Davide Devenuto sul matrimonio rinviato

La coppia è inseparabile sin dai tempi di Un posto al sole, il set che li ha fatti conoscere e innamorare. Nel 2019 avevano fatto sognare il pubblico con una romantica proposta di matrimonio in diretta televisiva e i loro fan da allora non hanno fatto che attendere i fiori d'arancio. “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio”, confessa l’interprete che di recente ha recitato nella fiction Mina Settembre. “Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo davvero pensato, iniziando anche a organizzare qualcosa. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più parlato seriamente”. Una decisione presa anche sulla base del poco tempo a disposizione, spiega Devenuto: “Sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena”.

L'annuncio a sorpresa di Serena Rossi

In fin dei conti i due attori sono già una coppia consolidata e stabile, vivono insieme da tredici anni, hanno comparato casa nella Capitale e hanno un figlio di nome Diego nato nel 2016. “Al momento è come se fossimo già sposati”, ha aggiunto Devenuto. “Ho smesso di chiedermi quando saranno le nozze”, aveva confessato qualche tempo prima la compagna. “Non mi la mento: io e Davide stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso”. L’attrice napoletana per il momento preferisce concentrare le sue energie sul lavoro, in particolare sulla seconda stagione di Mina Settembre.