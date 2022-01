Serena Rossi: “Dedico La Sposa a mia nonna”, morta un anno fa La nonna di Serena Rossi, morta lo scorso maggio, avrebbe sicuramente apprezzato questa nuova prova attoriale di sua nipote.

Il grande successo de La Sposa, la nuova fiction con Serena Rossi, è anche una dedica a una persona che non c'è più nel cuore dell'attrice protagonista. È sua nonna, morta lo scorso maggio, che avrebbe sicuramente apprezzato questa nuova prova attoriale di sua nipote. Lo ha confermato la stessa attrice, ospite della domenica di Mara Venier: "Dedico ‘La sposa‘ a mia nonna e a tutte le nonne d’Italia. Quando mandavo le foto ai miei genitori dal set, mio padre mi diceva che assomigliavo a sua madre. Questa serie dà voce alle donne come lei che hanno aiutato questo Paese ad essere quello che è. Il sapere di appartenere a qualcosa di così’ profondo ti fa stare in pace. Sarebbe piaciuto a mia nonna". Purtroppo, non ha fatto in tempo.

La confessione di Serena Rossi

Serena Rossi con Giorgio Marchesi, protagonisti della fiction "La sposa"

L’attrice ha rivelato a Mara Venier, nel corso di Domenica In, di aver pensato sempre a sua nonna. La famiglia è sempre stata al centro di ogni suo pensiero:

Mi hanno insegnato che la famiglia è la cosa più importante di tutte. Cerco di trasmettere gli stessi valori a mio figlio.

Poi la rivelazione che qualcuno le aveva consigliato di nascondere il fatto di essere napoletana: "Napoli è mamma, c’è un legame viscerale e profondo. Ha mille contraddizioni, ci sono difficoltà ma dall’altra parte è così potente. All’inizio della mia carriera mi volevano far nascondere la mia napoletanità".

Il cambio di passo con la fiction sulla vita di Mia Martini

La percezione che qualcosa sia cambiato nella carriera di Serena Rossi si è avuta con il film tv Rai sulla vita di Mia Martini. In quel momento, Serena Rossi ha riconosciuto il cambio di passo sostanziale:

Il mio percorso è cambiato dopo il film sulla vita di Mia Martini: ho capito che la gente si aspettava da me progetti con un valore anche sociale dietro, per questo scelgo sempre personaggi che invitano a riflettere.

"La sposa", la nuova fiction di Rai1, andrà in onda con la seconda puntata domenica 23 gennaio.