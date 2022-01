La sposa: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1 con Serena Rossi e Giorgio Marchesi La sposa è la nuova fiction di Rai1 con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Composta da tre puntate e sei episodi, è ambientata negli anni ’60 e va in onda a partire da domenica 16 gennaio. La trama racconta la storia di Maria, una donna costretta a un matrimonio combinato pur di salvare la famiglia dalla povertà.

A cura di Daniela Seclì

Giorgio Marchesi e Serena Rossi nella fiction La sposa

La sposa è la nuova fiction di Rai1 con Serena Rossi e Giorgio Marchesi, in onda da domenica 16 gennaio su Rai1. È ambientata nell'Italia degli anni '60, tra la Calabria e il Veneto. La serie è composta da tre puntate e sei episodi. La trama vede protagonista Maria, interpretata da Serena Rossi, che sposa per procura un agricoltore per saldare i debiti della famiglia. La serie La sposa è coprodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy. Nel cast anche Maurizio Donadoni e Mario Sgueglia. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Anticipazioni prima puntata del 16 gennaio

Le anticipazioni della prima puntata de La sposa, in onda domenica 16 gennaio su Rai1. Nell'episodio 1, siamo nella Calabria degli anni '60. La famiglia Saggese versa in condizioni di povertà, anche a causa dei debiti contratti. Maria, la figlia maggiore, si sacrifica e accetta un matrimonio con un agricoltore vicentino di nome Vittorio. L'uomo si occupa, così, di saldare i debiti. Maria lascia la Calabria e raggiunge il Nord per conoscere il marito. E lì scopre che le nozze non saranno con Vittorio, ma con il nipote Italo. Nonostante la donna abbia rinunciato al vero amore e si sia rimboccata le maniche lavorando nei campi, Italo la rifiuta perché ancora sconvolto per la scomparsa della prima moglie, mentre Vittorio la tratta come se fosse una schiava.

Nell'episodio 2, Maria è sempre più legata a Paolino, figlio di Italo che soffre di crisi epilettiche. Il bambino ha lasciato la scuola dopo la scomparsa della madre, ma Maria tenta di convincerlo a tornare tra i banchi e interviene anche con la maestra perché gli lasci fare l'esame di terza elementare. Pian piano, Vittorio si rende conto del carattere forte di Maria e inizia a fidarsi di lei, dandole incarichi di maggiore responsabilità. Anche Italo sembra iniziare ad apprezzarla. Ma l'equilibrio verrà spezzato dal ritrovamento di un cadavere in una scarpata.

Il cast de La sposa: attori e personaggi

Serena Rossi interpreta Maria;

Giorgio Marchesi interpreta Italo;

Maurizio Donadoni interpreta Vittorio;

Mario Sgueglia interpreta Antonio;

Matteo Valentini interpreta Giuseppe;

Antonio Nicolai interpreta Paolino;

Claudia Marchiori interpreta Carla; Antonella Prisco interpreta Nunzia; Giulia D'Aloia interpreta Luisa; Gualtiero Burzi interpreta don Fabio; Mariella Lo Sardo interpreta Filomena; Matilde Piana interpreta Carmela; Saverio Malara interpreta Zi' Michele; Denis Fasolo interpreta Giulio; Stefano Fregni interpreta il maresciallo Pietro e Stefano Guerrieri interpreta Bruno.

La trama della fiction con Serena Rossi

Maria è nata in una famiglia molto povera e afflitta dai debiti. In particolare i suoi genitori hanno chiesto soldi a Zi' Michele e alla moglie Carmela, che ora li tengono in pugno. L'unica soluzione per liberarsi dei debiti, è quella di accettare la proposta di Michele, ovvero un matrimonio combinato tra Luisa – sorella minore di Maria – e l'agricoltore Vittorio. Maria sa che sua sorella è follemente innamorata del suo fidanzato, per questo accetta di sposare Vittorio al posto suo, rinunciando all'amore che prova per Antonio, partito per il Belgio. L'agricoltore Vittorio paga il debito e accetta di saldare anche le spese del matrimonio di Luisa, così Maria acconsente al matrimonio. Una volta all'altare, però, scopre che in realtà sta sposando il nipote dell'uomo, Italo. Quest'ultimo non ha nessun reale interesse per Maria. È ancora sconvolto per la misteriosa scomparsa della prima moglie, Giorgia, da cui ha avuto un figlio, Paolino, che soffre di crisi epilettiche e che sta subendo il trauma di non avere più una mamma. Vittorio ha costretto Italo a sposare Maria, per avere una discendenza sana. Maria si lega tantissimo a Paolino. Le cose si complicheranno quando tornerà Antonio, diventato un ricco imprenditore, pronto a tutto per riconquistare Maria.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La Sposa è una miniserie in tre puntate e sei episodi, che va in onda a partire da domenica 16 gennaio 2022. Le puntate saranno disponibili in diretta, la domenica in prima serata su Rai1, ma anche in replica e in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare gli episodi dopo la messa in onda. Al momento attuale, la programmazione risulta essere la seguente: