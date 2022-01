Il finale de La Sposa è un trionfo, la fiction di Rai1 conquista gli ascolti tv L’ultima puntata de “La Sposa” ha conquistato gli ascolti tv della prima serata di domenica 30 gennaio. La fiction con Serena Rossi e Giorgio Marchesi ha appassionato il pubblico che spera in una seconda stagione.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il finale di stagione de La Sposa, la fiction di Rai1 con Serena Rossi e Giorgio Marchesi ha conquistato l'attenzione del pubblico che ha premiato la serie in onda per quattro domeniche con ottimi ascolti, arrivando a quasi sette milioni di telespettatori a godersi l'ultima puntata, sperando magari in una seconda stagione. La storia di Maria e Italo ha appassionato i telespettatori che hanno garantito un trend decisamente positivo in termini di share. Se la giocano sul podio dei vincitori, lo show in prima serata di Paolo Bonolis, ovvero Avanti un Altro! Pure di Sera, seguito da "Che tempo che fa" di Fabio Fazio che è tra i programmi più seguiti della domenica sera.

Ascolti tv domenica 30 gennaio 2022

Nella serata di ieri, domenica 30 gennaio 2022, su Rai1 La Sposa ha incollato allo schermo 6.925.000 spettatori arrivando al 31.8% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera ha conquistato 2.689.000 spettatori segnando il 12.1% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.017.000 spettatori con il 4% di share e CSI Vegas ha totalizzato 741.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Italia 1 Deadpool 2 è stata la scelta di 996.000 spettatori arrivando al 4.4% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.42 alle 22.20, ha catturato l'attenzione di 2.527.000 spettatori segnando uno share del 10.1% a cui si aggiunge Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 23.51, ha interessato 1.522.000 spettatori arrivando al 7.8% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 685.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha ottenuto il 3.7% di share arrivando a 903.000 spettatori. Su Tv8 Un Amore Inaspettato è stato visto da 298.000 spettatori con l'1.3% di share mentre sul Nove The best of Aldo, Giovanni e Giacomo segna il 2.5% con 547.000 spettatori.