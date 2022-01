La Sposa 2 si farà? Cosa sappiamo della seconda stagione della serie con Serena Rossi La Sposa 2 si farà o gli spettatori dovranno dire addio a Maria Saggese? Cosa sappiamo dell’ipotesi seconda stagione: dal successo negli ascolti alle dichiarazioni dell’attore Maurizio Donadoni.

La fiction La sposa è giunta al finale di stagione. Domenica 30 gennaio, infatti, Rai1 trasmetterà la terza e ultima puntata della serie con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Gli spettatori dovranno dire addio a Maria Saggese? La sposa 2 si farà? Vediamo le informazioni attualmente disponibili sull'ipotesi della seconda stagione.

Il successo negli ascolti

La sposa è una miniserie articolata in sole tre puntate. Non è da escludere che sia stata pensata per concludersi nell'arco di una sola stagione, ma è impossibile non notare l'enorme riscontro ottenuto negli ascolti. La prima puntata de La Sposa è stata seguita da 5.983.000 spettatori pari al 26.8% di share. La seconda puntata è addirittura cresciuta negli ascolti, registrando 6.568.000 spettatori pari al 28.7% di share. Dati che lasciano presagire lo stesso boom anche per il finale di stagione. Un successo che rappresenta di certo un elemento a favore della possibilità che si faccia la seconda stagione.

Le dichiarazioni di Maurizio Donadoni

Maurizio Donadoni interpreta Vittorio nella serie La sposa. In un'intervista rilasciata in questi giorni al sito DiLei, ha parlato della possibilità che si faccia la seconda stagione. L'attore ha dichiarato: "Se ci sarà la seconda stagione de La Sposa? Non lo so, ma me lo auguro. Immagino, visto che ha avuto tanto successo, che la storia continuerà". Insomma, anche a giudicare dalla risposta dell'attore, sembra che la porta non sia del tutto chiusa.

La Rai non ha ancora confermato la seconda stagione

Al momento non ci sono conferme ufficiali circa un'eventuale seconda stagione della serie La Sposa. La Rai, infatti, non si è ancora espressa a riguardo. Una cosa, però, è certa. I fan di Serena Rossi e Giorgio Marchesi, non dovranno attendere troppo per rivederli. L'attrice tornerà presto in tv con la seconda stagione della serie Mina Settembre, mentre l'attore ha finito di girare una nuova serie Rai, intitolata Studio Battaglia, che vedrà protagonisti un gruppo di avvocati.