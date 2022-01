La sposa, anticipazioni terza e ultima puntata del 30 gennaio: il finale di stagione Le anticipazioni della terza e ultima puntata della fiction di Rai1 “La sposa”, in onda domenica 30 gennaio, con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi.

Domenica 16 gennaio su Rai1 è partita una nuova fiction su Rai1, che adesso arriverà al termine. Si tratta de La Sposa, con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi, diretti dal regista Giacomo Campiotti. La storia è ambientata nell'Italia degli Anni 60, tra la Calabria e il Veneto, e racconta di Maria una giovane donna costretta a sposarsi per procura per salvare i debiti della sua famiglia. La fiction ha avuto un grande successo e l'appuntamento conclusivo è previsto domenica 30 gennaio alle 21:30. Questo articolo contiene spoiler importanti sul finale di stagione de La Sposa.

La Sposa anticipazioni terza e ultima puntata domenica 30 gennaio

Ma vediamo cosa ci viene rivelato dalle anticipazioni della terza e ultima puntata de La Sposa, che andrà in onda domenica 30 gennaio. Le anticipazioni della terza e ultima puntata ci dicono che Italo e Maria tornano a trovare un equilibrio dopo un po' di complicazioni. Eppure, i colpi di scena non mancano. Paolino si recherà di nascosto nel cortile, incuriosito da una sagoma, quando il bambino arriva in cortile, scoppia un incendio che mette in pericolo la sua vita. Quando Italo vede suo figlio in pericolo, interviene per salvarlo dalle fiamme. Purtroppo, però, Italo muore per salvare suo figlio lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Maria.

Maria incinta e vedova, costretta a lasciare Paolino

Maria è incinta e vedova. I problemi non mancano, così si vede costretta ad affidare il piccolo Paolino a Nunzia perché lei deve concentrarsi su un ricovero che purtroppo durerà più a lungo del previsto. Un duro colpo per Maria che quando esce dall'ospedale scopre che Paolino è stato affidato a un istituto per volere di Antonio. A questo punto, la donna combatterà per la libertà di Paolino. Alla fine, diventata mamma della piccola Vittoria, Maria deciderà di realizzare anche il sogno di Italo e Vittorio, fondare la prima cooperativa gestita tutta da donne.