Non mi lasciare, anticipazioni quarta e ultima puntata del 31 gennaio: il finale di stagione Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Non mi lasciare, in onda lunedì 31 gennaio. La serie con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum è giunta al finale di stagione. Ultimi colpi di scena nelle indagini di Elena e Daniele. Attenzione spoiler della trama.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della fiction Non mi lasciare, in onda lunedì 31 gennaio. Con il settimo e l'ottavo episodio, della serie tv con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum, gli spettatori assisteranno al finale di stagione. La trama annuncia importanti colpi di scena nelle indagini di Elena e Daniele, che porteranno alla luce gli abusi perpetrati nell'orfanotrofio. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1. Attenzione spoiler.

Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Non mi lasciare, in onda lunedì 31 gennaio su Rai1. Elena riesce a scampare alla morte. Dopo l'incidente, però, viene ricoverata in ospedale. Intanto, Daniele continua le sue indagini e così, scopre insieme ai suoi uomini dove si nasconde Andrea, il carceriere di Angelo. Le cose si complicano quando Andrea non solo ferisce gravemente uno degli uomini di Daniele, ma inaspettatamente riesce a scappare per l'ennesima volta. Andrea è ancora convinto di potersi sottrarre alle forze dell'ordine e si rifugia da un uomo di cui ritiene di potersi fidare ciecamente. Scoprirà a sue spese di sbagliarsi.

Elena e Daniele portano alla luce gli abusi perpetrati nell'orfanotrofio

I giorni in ospedale, per Elena, si rivelano molto più complicati del previsto. La donna, infatti, scopre che qualcuno si è introdotto nella sua auto e si è appropriato dei documenti che lei aveva trovato nell'orfanotrofio. Arriva, intanto, uno dei momenti più dolorosi delle indagini. Elena e Daniele, infatti, avvalendosi dei ricordi e delle testimonianze di chi ha vissuto quelle circostanze drammatiche, ricostruiscono tassello dopo tassello, tutti i dettagli della storia di abusi di quell'orfanotrofio. Quando tutto sembrerà convergere verso la verità, un ultimo spiazzante colpo di scena, rimetterà tutto in discussione.