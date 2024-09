video suggerito

Tony Effe pubblica Chiara, la nuova canzone contro Fedez: “Fai schifo, hai fatto i figli solo per postarli” Tony Effe pubblica in anticipo la nuova canzone contro Fedez. Si intitola Chiara e nei versi accusa il rapper di aver abbandonato la moglie nel momento del bisogno e di aver “fatto i figli solo per postarli”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Su Youtube solo la scritta Chiara, poi l'audio di Tony Effe mentre rappa un lungo testo contro Fedez nel quale tira in ballo la separazione da Chiara Ferragni, la lotta contro il tumore e lo accusa di aver abbandonato la moglie nel momento in cui lei aveva bisogno di vicinanza e sostegno per il Pandoro gate: "Non si lascia una mamma sola(…) Lei ti è rimasta accanto nella malattia, e quando aveva bisogno tu sei scappato via". Nei versi cita anche i figli: "Hai fatto i figli solo per postarli, chissà che penseranno quando sarai grandi. Fai schifo, sei una vergogna". Dopo le accuse sulle sue presunte dipendenze, nella nuova canzone sostiene: "Eravamo insieme quella sera e la cocaina ti piaceva". "Mentre mi abbracciavi stavi con Taylor Mega", aggiunge.

Il testo di Chiara di Tony Effe

Chiara dice che mi adora (Seh)

Dice che non vedeva l'ora (Uoh)

Ti piace l'uomo oppure donna? (Ah)

Non ti devi sentire in colpa, seh (Ah, ah, ah, ah)

Chiara dice che mi adora (Seh)

Non si lascia la mamma sola (No)

Sei proprio una brutta persona (Ah)

Tutta la scena ti odia (Ah, ah, ah, ah)

Seh, devi pagare per sentirti più real

Sei solo una spia, amico della Polizia

Lei ti è rimasta accanto nella malattia

E quando aveva bisogno, sei scappato via

Infame (Infame), ancora che parli?

I tuoi migliori amici devi pagarli

Hai fatto i figli solamente per postarli

Chissà che penseranno quando saranno grandi

Fai schifo, davvero, sеi una vergogna

Ho un video di te chе fai la donna

Che troia, sei il nuovo Lele Mora

Sei diventato la puttana di Corona

Hai i capelli bianchi, fatti una tinta

Ti vedo isterica, cambia terapista

Hai perso moglie, non hai famiglia

La prossima figlia devi chiamarla Sconfitta

See upcoming rap shows

Get tickets for your favorite artists

You might also like

BTX Posse

Night Skinny

The Day The Party Died

Kendrick Lamar

ALL RED

Playboi Carti

Ma in più, ti dico questa cosa, lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming, quindi non so se poi è veramente riuscito veramente a fare questa cosa

Chiara dice che mi adora (Seh)

Dice che non vedeva l'ora (Uoh)

Ti piace l'uomo oppure donna? (Ah)

Non ti devi sentire in colpa, seh (Ah, ah, ah, ah)

Chiara dice che mi adora (Seh)

Non si lascia la mamma sola (No)

Sei proprio una brutta persona (Ah)

Tutta la scena ti odia (Ah, ah, ah, ah)

Hai ragione tu, sono l'uomo da battere

Mentre ti scopo, ti sento piangere

Io sono Tony, non faccio chiacchiere

E quando arrivo, è l'ora di andarsene (Andarsene)

Eravamo insieme quella sera (Sera)

E la cocaina ti piaceva (Piaceva)

Ma quale Chiara Biasi? Quale keta?

Mentre mi abbracciavi, stavi con Ta**** Mega

Seh, non ti funziona il cazzo senza Viagra (Cioè, tipo)

Tipo l'autotune alla serata (Tipo, tipo)

Sono il figlio preferito di Tatiana (Tipo)

Sono il crackomane più bello d'Italia

Lucia, ti do un consiglio

La vita è corta, devi stare tranquillo

Non assomigli a tuo figlio

L'hai chiamato Leo**, ma sei un coniglio (Coniglio)

Chiara dice che mi adora (Seh)

Dice che non vedeva l'ora (Uoh)

Ti piace l'uomo oppure donna? (Ah)

Non ti devi sentire in colpa, seh (Ah, ah, ah, ah)

Chiara dice che mi adora (Seh)

Non si lascia la mamma sola (No)

Sei proprio una brutta persona (Ah)

Tutta la scena ti odia (Ah, ah, ah, ah)