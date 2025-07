Cenano in pizzeria e fuggono, l’avvertimento del titolare: “Furbetti, non vi siete accorti delle telecamere”

L’episodio in un Ristorante Pizzeria nel centro de L’Aquila. I tre forse pensavano di farla franca essendosi seduti ai tavoli fuori, allestiti solo di recente dal locale per la stagione estiva, ma non hanno fatto i conti con le telecamere sopra la loro testa. “Vi do 24 ore per tornare a pagare altrimenti non solo pubblico il video con i volti ma vi denuncio” ha avvertito il ristoratore.

“Avete 24 ore per tornare a pagare o vi denuncio”, è l’avvertimento lanciato via social dal titolare di una pizzeria dell’Aquila a tre clienti furbetti che si sono seduti a un tavolo, hanno mangiato e poi si sono dileguati senza pagare. L’episodio nella serata di mercoledì scorso al Ristorante Pizzeria “Nonna Cristina”, nel centro del capoluogo abruzzese.

Erano le 22.30 quando, approfittando di non essere controllati dal personale, i tre si sono alzati come nella più classifiche delle fughe, dileguandosi tra le strade limitrofe. Forse pensavano di farla franca essendosi seduti ai tavoli fuori, allestiti solo di recente dal locale per la stagione estiva, ma non hanno valutato che in realtà erano stati inquadrati perfettamente e per tutto il tempo della cena dalle telecamere del ristorante che erano installate proprio sopra di loro.

“A voi tre furbetti imbecilli, che non vi siete resi conto delle telecamere, vi do 24 ore per tornare a pagare altrimenti non solo pubblico il video con i volti ma vi denuncio” ha scritto il titolare del locale sulla pagina social della pizzeria postando anche la foto del tavolo ancora con gli avanzi dei tre furbetti e poi le immagini delle telecamere esterne del ristorante.

“C’erano solo loro fuori. Essendo stata chiusa la porta con all’interno altri clienti, che il quel momento sentivano fresco, il terzetto si è sentito non più osservato” ha spiegato il ristoratore al Messaggero dicendosi convinto che si sia trattato di un gesto goliardico ma sul quale comunque non ha intenzione di lasciar correre. “Se ci fosse stata la volontà di non pagare, la cena sarebbe stata molto più abbondante” ha rivelato, concludendo: “Non è una questione di soldi ma di principio. Anche se si è trattato di un gesto goliardico, lo stesso deve essere punito, non è possibile trovare ogni volta una giustificazione”.